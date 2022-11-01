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梨泰院踩踏「事發前影片」曝！後方韓男往前推擠　一群人往下跌

記者施怡妏／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日晚間爆發踩踏事件，根據最新統計，死亡人數已達到155人，現場由於是寬度僅有3.2公尺的斜坡窄巷，卻瞬間湧入300多人，導致悲劇發生，有網友貼出事發前的影片，一群人慢速行進中，突然間上方的人往下推擠，像推骨牌效應一樣，一群人瞬間全都往下，同時還伴隨著尖叫聲。

有網友在PTT發文，「疑似韓國梨泰院事件最一開始發生時片段」，民眾在斜坡上密集慢速往下前進，突然間上方的人突然往下推擠，一群人被往下擠，甚至還有人舉起手比著「往下」的手勢，示意要大家往前走動，「因一方的作用力造成人們開始進入卡死狀態，再一波的作用力，更造成人們就像罐中牙籤般動彈不得」，側邊幸運的人快速往旁邊爬上高處，但在中間的人只能任憑人群擺布。

▲▼首爾梨泰院地鐵站、事發巷弄29日晚間擠得水洩不通。（圖／路透）

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▲首爾梨泰院地鐵站、事發巷弄29日晚間擠得水洩不通。（圖／路透）

貼文一出，網友們認為，確實是有人在推擠，「這就是民族的劣根性，大家都不讓，都想要硬擠，最後導致事情發生」、「平常推擠習慣，這時候也不會管前面如何，就繼續用力往前擠」、「乖乖排隊往前走啊，後面到底在推擠三小」、「這影片很顯然，後面那些男的自以為好玩故意一直往前推」、「這不是單向雙向問題，顯然後面一群屁孩當好玩故意在推」。

事實上，本站昨日報導《推擠釀慘案！梨泰院生還者證實「一群韓男」故意推人：兔男最惡劣》，事發現場的目擊群眾、擠在巷弄內的生還者們異口同聲道出事發原因，表示其實一開始就有不知名人士「故意」在推擠。

生還者們透露，「特別是其中一群人在推擠，大概5至6人」、「一群韓國男生，中間還夾雜著外國人」、「尤其是頭戴『兔兔髮箍』的男生，你們一定要逮捕他」。生還者們回憶事發當下情景，「巷弄上端開始傳出『推啊、推啊』、『我們這一邊大力一點推吧』等話語，頃刻之間整個隊伍人群開始往下坡方向跌。」

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