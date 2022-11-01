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南韓內政部長鞠躬致歉！曾說梨泰院慘案「無法避免」　人民怒炸

▲▼南韓行政安全部長官（內政部長）李祥敏11月1日於國會報告時為梨泰院推擠慘案鞠躬道歉。（圖／CFP）

▲南韓行政安全部長官李祥敏在梨泰院推擠慘案發生3天後，於11月1日鞠躬道歉。（圖／CFP）

文／中央社首爾1日綜合外電報導

南韓內政部長李祥敏今天為首爾梨泰院萬聖趴推擠事件致歉，與此同時，人民起初的震驚情緒逐漸轉變為對政府規畫不周的憤怒。商家表示，警方關注犯罪和防疫問題更甚民眾安全。

路透社報導，狂歡民眾10月29日晚間湧入梨泰院窄巷並互相推擠，造成156死、152傷。專家認為，現場缺乏適當人群和交通控管，加劇人數激增狀況。警方雖預估當晚梨泰院將聚集多達10萬人，卻僅部署137名警力。

隨之而來的災難激怒許多韓國人。76歲民眾姜盛駿（Kang Sung-jun，音譯）今天前往臨時靈堂哀悼死者，他說：「這跟戰爭沒兩樣。我認為，如果該負責的人更注意人流移動，就不會發生這類事故。」

▲▼ 南韓警察廳長為梨泰院事故鞠躬道歉。（圖／路透）

▲南韓警察廳長也在同一天為梨泰院事故鞠躬道歉。（圖／路透）

南韓警察廳廳長尹熙根今天向國人致歉，並矢言將查明真相。他在記者會上表示：「我們證實，在事故發生前，曾接到多通急於警告民眾危險聚會的報警電話，但現場應對措施並不到位。」

南韓當局深具管理大型政治集會的經驗，但梨泰院這場年度歡慶活動並無主辦單位。

區內商家表示，他們在慶祝活動開始前遇到當地警察，但員警更關注打擊毒品濫用、性侵和其他犯罪行為，以及防止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）擴散。

首爾警察吳昇鎮（Oh Seung-jin，音譯）昨天坦言，當局對於如何因應沒有主辦單位的大型聚會，並無相關指南，而且是將重點擺在預防犯罪。

南韓行政安全部長官（內政部長）李祥敏之前說，再多警察和消防人員都無法避免災難發生，還警告勿基於政治動機出言批評，這種說法導致民眾更加憤怒。在野黨議員紛紛呼籲總統尹錫悅開除李祥敏。

李祥敏昨天發聲明表示，他對自己的發言感到很後悔，並將聚焦找尋事故成因。

▲▼南韓梨泰院事故罹難者遺物。（圖／路透）

▲▼南韓運動中心成為失物招領處，其中包含許多梨泰院事故罹難者遺物。（圖／路透）

▲▼南韓梨泰院事故罹難者遺物。（圖／路透）

事發至今已過了3天，位於案發地點5公里外、充當臨時停屍間的元曉路（Wonhyoro）運動中心，如今變成大型失物招領處。數百件物品靜靜擺在現場等待主人，包括一個寫著「萬聖節快樂」的背包和一個米妮髮箍。

今天地板上一共擺著256雙鞋、258件衣物、124個包包和156個電子產品，以及鑰匙圈、萬聖節面具等其他個人物品。至於手機和身分證件則放在警局保管。

一位不願具名、左腳還打著石膏的倖存女子來此尋找遺失的包包，但無功而返。她表示，案發當時，她跟朋友正要回家，卻被擠到下坡窄巷的底部。女子說：「我（在巷子）最底部，喘不過氣，我能活下來是因為上半身沒被壓在下面。」她的朋友也幸運獲救。

這次致命推擠案對尹錫悅構成重大考驗。苦於低支持率的他正試圖推動疫後經濟復甦，還得應付北韓的核武與飛彈測試。

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