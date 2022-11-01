逃過「百貨瞬間解體」502死悲劇　他見梨泰院嘆：活下來只是運氣好

▲梨泰院慘案震驚國際。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

南韓梨泰院推擠事故釀成156死151傷，各界紛紛哀悼。網友李善民（音譯）在1995年的三豐百貨倒塌事故倖存，時隔27年後，對梨泰院慘案表示遺憾與哀悼。他感嘆，「災難不分對象，只是這次幸運的不是你。」

李善民10月30日在社群媒體發文，「不是在戰場，而是日常生活中，這麼多人一次死掉，實在無法理解。在經濟發達的大韓民國，仍然沒什麼特別理由就死了，再怎麼想也無法理解。」

李善民以韓劇《魷魚遊戲》舉例，「好像大韓民國全體國民都在玩魷魚遊戲」，但總覺得自己和家人不會死，「還能對受害者及家屬說什麼安慰的話呢？我只想說這句話，『不是你的錯。』」

▲三豐百貨公司於1995年6月倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

1995年6月29日，南韓漢城（現在首爾）三豐百貨在短短20秒內解體坍塌，從原本5層樓陷進地下4層，共計502死、937傷。百貨1990年盛大開幕，不到5年卻瞬間崩壞，當局調查才發現，三豐集團會長李鐏不斷要求改建加蓋，導致建築物的結構難以支撐後續強加的改建和重量。

原來，這棟建築物原本被設計為4層辦公大樓，之後卻改成5層百貨公司，頂樓溜冰場也變成8間餐廳。此外，建物柱體直徑從80公分縮減為60公分，16根鋼筋減少為8根鋼筋。更令人遺憾的是，當天上午，許多員工通報天花板出現大面積裂痕與巨大異音，百貨高層卻堅持照常營業，釀成無法挽回的悲劇。