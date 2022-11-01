比討論劇情更討厭！「看電影最怒地雷」影迷點名1事：寧可坐最後排

▲看電影最怕遇到什麼狀況？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

看電影是不少人最喜歡的休閒活動，近日就有網友好奇拋問，對大家而言，在電影院最怕或最討厭碰到什麼狀況？貼文曝光後，引發一波熱烈討論，其中被點名最多次的大地雷就是「踢椅背」。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「在電影院看電影最怕遇到什麼狀況」為題發文，提到他日前去電影院時，明明已經播了30分鐘，結果竟還有人遲到進場，不準時也就算了，要找座位還不懂得壓低身體，完全擋住畫面。

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原PO接續著說，其中一位先生不但擋住螢幕，坐下後還拿出自己的餅乾，讓包裝袋不斷發出聲音。對此，他也傻眼直呼，到底有沒有水準？當時看的明明是鬼片，結果氣氛全沒了。

▲很多網友都最討厭被踢椅背。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，底下網友則分享最怒的地雷，「把腳放在椅背上，這個真的會生氣」、「一直說話、吃零食，把腳放在前面的椅背上，感覺很差」、「踢椅背」、「踢椅背、戴帽子擋後排視線、小孩吵鬧」、「被踢椅背」、「椅子被踹、小孩亂叫、滑手機不節制」、「被吵、被擋、被踢都很討厭」、「後面有人踢椅背」、「踢我椅背」、「最討厭後面的踢椅子」、「超討厭後面的人踢椅背，所以都直接坐最後一排」。

還有些網友回應，「遇到看不懂劇情一直問他同行的，整場都他的聲音」、「一直滑手機的也很討人厭」、「討論劇情的最討厭」、「劇情快到時爆雷的人」、「聊天、滑手機」、「睡覺睡到打呼還超大聲的」、「一直講悄悄話」、「把電影院當客廳，一直和旁邊的人討論劇情和抒發想法」。

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