快訊／梨泰院罹難人數+1「24歲女病情惡化不治」　累計死亡155人

▲梨泰院踩踏事件累計死亡155人。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

梨泰院踩踏事件的罹難人數再加1人，是一名24歲的女性，送醫時已受重傷，於當地時間晚間9點左右病情惡化，宣告死亡。目前累計死亡人數已經達到155人。

根據《韓聯社》統計，梨泰院事故已造成55名男性和100名女性死亡。按年齡劃分，20多歲的有103人，其次是30多歲的31人，十幾歲的12人，40多歲的8人，50多歲的1人。

其中，有分別來自伊朗、中國和俄羅斯等14個國家的26名外國人，在事故中死亡。



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