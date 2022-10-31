嘉義打卡新亮點　水上南靖打造4公尺馬賽克拼巨型冰棒

▲▼ 嘉義縣文化基金會藝術下鄉「陶藝扎根」列車開進水上鄉南靖社區，以百年南靖糖廠冰棒為主元素，打造巨型冰棒 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣文化基金會藝術下鄉「陶藝扎根」列車開進水上鄉南靖社區，邀請獲得台灣工藝之家認證、嘉義縣在地知名陶藝大師李俊蘭親自指導，以百年南靖糖廠冰棒為主元素，由靖和社區、南靖社區、三鎮社區和南靖國小師生50位青銀世代組成素人團隊，共同創作4公尺高馬賽克拼貼的巨型冰棒，並置入地方特色文化的陶板製作，成為行銷南靖的重要地標。

縣長翁章梁、鄉長劉敬祥、議員林緗亭、詹琬蓁、基金會執行長陳尚雍及南靖國小校長曾俊銘等人31日出席「南靖好棒棒」大型藝術作品揭幕活動，南靖國小幼兒園小朋友帶來冰棒舞開場，場面逗趣。

翁章梁指出，南靖是一處擁有歷史與文化底蘊的社區，百年的南靖糖廠保存著老火車頭、防空洞和糖鐵等文物，還有被列為歷史建築的南靖火車站，以這些在地方特色製作成陶板，寓教於樂。南靖不僅是嘉義縣交通匯集之處，經濟部南靖產業園區開發案也已經動土，未來將是水上鄉發展的潛力據點。

翁章梁說，文化基金會透過藝術家下鄉與地方一起討論，共同創作出很多作品和話劇，南靖這個地方是一處具有歷史發展與文化背景的村里，藝術家的介入，讓冰棒這件事成為共同創作的話題，也讓日常生活中不覺得有特別感動的地方，讓大家再次梳理、討論與凝聚共識，最後變成藝術作品，未來文化基金會還會繼續邀請藝術家下鄉，大家一起來寫故事。

李俊蘭指出，對於藝術深耕教育，一直都很有動力和熱忱，為嘉義縣做陶藝基礎教育啟發，是很棒的扎根課程，尤其以南靖重要的歷史建物、故事和文化作為創作題材，非常有亮點。李俊蘭說，這次有不少作品都是以風景製作陶板，呈現上是比較困難的，後續其實都有更好的發展或延續性，值得將課程持續擴大。

陳尚雍說，由李俊蘭大師親自指導，學員感受更強烈，結合學員的小作品組成巨作，非常壯觀。他強調，老少共學一直是基金會在做的事情，希望藝術下鄉可以持續下去，讓社區找到在地光榮感，也趁這個機會進一步認識自己的故鄉，把故鄉美好的東西介紹給更多人認識，讓大家都可以來到這個地方。

曾俊銘指出，陶藝這區塊因為無法邀請到厲害的師資，是學校長久以來比較欠缺的藝術課程，這次爭取到基金會藝術下鄉，完整認識陶藝知識，也是小朋友前所未有的經歷，透過這樣的機會，把社區居民、老師和學生整合在一起，把藝術融入我們的文化和生活，具有深化意義。

南靖社區總幹事賴俊嘉表示，其實和很多長輩聚在一起，然後一起創作，是一件樂趣，因為平常大家農忙或是上班，沒時間創作東創作西，感謝校長熱情邀請，讓社區能參與這麼有意義的活動與體驗。

國小五年級葉同學表示，只有看過別人做過，卻沒親手體驗過，覺得滿好玩的。社區黃春幸阿嬤開玩笑說，製作沒有甚麼困難，只是老人家眼睛不好，做的不夠漂亮。南靖國小外師Angela說，學習南靖在地歷史，一直是很棒的事，雖然製作陶板比預期還要困難，但是非常享受，而且老師很有耐心教學，這是一個很美好的過程。