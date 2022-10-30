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屏東吊橋走一半被攔路收費！登山客吐5字　2陌生男秒轉頭離開

▲▼遊客至屏東尾寮山的「布魯布沙吊橋」遭陌生男擋路收費。（圖／翻攝自爆料公社臉書）

▲遊客至屏東尾寮山的「布魯布沙吊橋」遭陌生男擋路收費。（圖／翻攝自爆料公社臉書，下同）

記者黃資真／屏東報導

一名遊客日前到屏東尾寮山的「布魯布沙吊橋」，走到吊橋中間時，突然被陌生男子攔阻稱走橋要收15元，但根本沒有收費公告，他無奈稱「那我不走了」，2男才離開。

這名遊客的友人昨(29)日在臉書社團「爆料公社」幫忙分享傻眼過程，遊客表示他當天爬完屏東尾寮山後，看到附近有座「布魯布沙吊橋」就順路去看看，走到橋中時，1名胖胖的中年男子擋住去路稱「你不知道走這條吊橋是要收錢的喔？」還指著旁邊一名先生說他已經繳了15元，強迫他也得給錢。

但遊客沒有因此上當，如果真的要錢早在入口處就收了，連告示牌也沒有，網路上也沒有要收費的資訊，所以遊客當下就回「那我不走了」，2名男子只好摸頭離開。

事後遊客報警，警方說打1999市府專線比較清楚，之後改打1999又要他打到交通部觀光局，最後就這樣作罷，提醒網友們「89不離十遇到訛詐外地人的，大家自己去各地觀光景點要注意！」

布魯布沙吊橋位於茂林國家風景區入口處，橫跨濁口溪，於2012年時重建竣工，橋柱上畫有魯凱族藝術圖騰，過橋後為尾寮山登山口，是許多登山遊客必訪之地。

▲▼遊客至屏東尾寮山的「布魯布沙吊橋」遭陌生男擋路收費。（圖／翻攝自爆料公社臉書）

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