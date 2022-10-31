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擁26cm巨屌！他曝「睡過1000個女人」自豪：我的大GG是上帝禮物

實習記者林郁婷／綜合報導

超乎常人的下體尺寸！愛爾蘭男子安迪（Andy Lee）擁有10.5英吋（約26公分）陰莖，對此他非常自豪，經常在節目上炫燿，甚至直接拉開褲子拉鏈展示，還自豪表示，自己睡過1000名女性，「我的大GG是上帝賜予的禮物！」他也毫不避諱向眾人表明自己靠拍攝A片維生，以及成為AV男優的契機。

根據《紐約郵報》報導，今年34歲的安迪上英國知名節目「Channel 4」，不斷炫耀自己的陰莖勃起時可達10.5英吋（約26公分），比美國男性平均長度6英吋（約15公分）多將近2倍，甚至在節目中直接拉開褲子拉鏈，公開展示自己傲人的部位。節目中，安迪大肆炫耀自己的長處，並自豪「我睡了超過1000個女人」。

安迪聲稱，某天在健身房運動時，一名陌生人突然稱讚他擁有大陰莖，就是因為這句話，讓他決定成為AV男優。最初他拍了一些「獨自SOLO」（暗指自慰）的影片後，他選擇放棄拍攝成人片轉行當水管工人，不過做了一段時間，還是放不下做AV男優的想法，因此現在他成為身兼二職的AV男優。

安迪也透露，與他合拍A片的對象男女皆有，但不代表他是同性戀，他這麼做純粹只是為了賺錢。平時他的影片都會上架到OnlyFans平台，是個在AV界很知名的訂閱制影音平台，每周能有超過1萬英鎊（約新台幣37萬3600元）收入。

安迪表示，許多人會透過社群平台聯繫他，有些是女生想和他發生關係，還有些是想加入AV界，請他幫忙引薦的人，目前他的TikTok帳號有超過392萬人。

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