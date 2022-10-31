記者施怡妏／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日晚間舉辦萬聖節活動，湧入10萬人參加，卻發生踩踏事件，網路上有許多現場照片、影片，一名直播主當時也被困在人群中，他拿著相機拍攝，現場不斷傳出尖叫聲，周圍的民眾表情痛苦猙獰，最後他爬上欄杆成功脫困，回想起被擠壓的當下，他害怕表示「人們在我眼前死去」。

事故當下韓國直播主貝吉特被困在人潮中，完全動彈不得，還有人伸手抓他的衣服，男男女女的尖叫聲此起彼落，還可見到民眾被擠到表情十分痛苦、面目猙獰。

貝吉特脫困後發布影片報平安，很慶幸剛好上方有個欄杆，他爬上後成功脫困，逃出來之後他沒有立刻離開，而是把直播關掉幫忙救人，不久後警消就到了，「當時狀況真的很糟」。回想起當時的狀況，他震驚到說不出話，不斷地「阿...」「哇...」，待心情平復之後才繼續說。

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▲▼貝吉特困在人群中。（圖／翻攝自推特）

事發時站在貝吉特隔壁的女孩，剛開始受到推擠時一直在尖叫，但隨著被擠壓的時間越來越長，她的臉色越發蒼白，嚎叫聲也漸漸弱了下來、掙扎幅度越來越小。雖然貝吉特發現女孩無空間喘息時，已盡量往對方反方向躲去，盡量讓出位子，但仰頭吐舌的女孩最終還是嚥下了最後一口氣。

貝吉特表示，「真的被壓了很多很多人，我旁邊的人沒有呼吸」，還能感覺到被壓在他下面的人，用手抓住他的褲角，「那時開始，我也開始害怕了」，目睹旁邊的人死去，內心受到衝擊，不捨難過之餘，心中也不斷想著「我一定要爬上去」。

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