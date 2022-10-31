查Google舊街景圖　他驚見「過世奶奶身影」秒痛哭

▲英國男子從歷史街景照發現了已故奶奶的身影。（圖／翻攝自Google Maps）

圖文／CTWANT

Google Maps的街景功能可以讓人們先查詢目的地的樣貌，受到不少人的青睞。英國一名男子透過街景功能，從歷史街景照發現了已故奶奶的身影，讓他又驚喜又感動。

根據《利物浦迴聲報》報導，街景是Google的一項功能，可提供來自世界上許多街道位置的交互式全景圖，具有可用功能的街道在Google地圖上會顯示為藍線；而Google街景車會定期拍攝接到照片，並將圖片上傳到平台，每隔一段時間就會更新一次。

英國男子多伊爾（Mike Doyle）透過街景功能，滑到歷史街景照，結果發現了一張他的爺爺和他已故的奶奶的照片，讓他相當驚喜。多伊爾在推特上說，「我的奶奶在2015年過世了，這張照片是奶奶2012年和爺爺一起出去的樣子，而至今我的爺爺仍健在，當他看到這張照片時，所有回憶湧上心頭。」

不少人看完後，也跟著試著在歷史街景照中找尋親友身影。一名網友回應，「謝謝你發布這個，我剛剛把我的舊地址放進去，看見我爸爸在房子外面的梯子上，我大約在8年前失去了他，你讓我的一天很美好。」

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