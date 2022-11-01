金錢豹酒店妹家世曝！男友成桶屍　她冷靜到警方也訝異

▲台中驚傳桶屍命案，檢警透過DNA確認死者是2019年失蹤的陳男，由於租下廠房存屍的是他的酒店妹女友，不排除是蛇蠍女為錢財下毒手。（圖／CTWANT提供）

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台中市神岡區10月26日驚傳桶屍命案，警方追查該處的租客竟是理容KTV紅牌小姐蔡女（33歲），檢方也在31日證實桶屍死者就是蔡女失蹤3年的陳姓男友，不排除將再傳喚蔡女甚至聲押，以進一步追查共犯。不過，外貌清純的蔡女，即使男友失蹤成了桶屍，自己也被列為命案被告，她卻意外沉著冷靜，生活作息一切照舊，令警方都咋舌。

回顧案情，當天下午桶屍被發現後，警方按著廠房租約找到承租人蔡女，將她從西屯區住家帶到警局釐清案情，經過一夜調查、詢問，27日中午警方將蔡女送交中檢，晚間7時許，蔡女隻身走出地檢署，身高不到160公分的她，一頭短髮五官清秀，簡單穿著運動外套和長褲，原本配戴的隱形眼鏡已換成眼鏡，此時蔡女外型如同清純學生妹，面對大批媒體守候、追問，她突然拔腿飛奔逃離。

▲檢方訊後將酒店妹蔡女改列被告，她步出地檢一路狂奔躲避媒體。（圖／CTWANT提供）

接著，檢方隨即公布全案朝《殺人罪》偵辦，案情也180度大轉變，由於蔡女與桶屍案牽連甚深，「從女性關係人轉為改列被告，限制出境、出海。」列為被告的蔡女就是桶屍案關鍵，「兇手是誰」僅差一步就能水落石出。

據了解，蔡女個性冷靜、沉著，雖已被列為命案被告，但她仍維持正常出入和作息，似乎桶屍案或男友失蹤完全不關她的事；而在與檢警周旋過程中，蔡女有問必答，過程中幾度「眼眶泛紅、楚楚可憐」且小聲喊冤「完全不知情」、「我很無辜」博取同情，但針對命案重點「為何承租工廠」等疑點，蔡女則說詞反覆。

本刊調查，蔡女是金錢豹酒店系列的禮服式理容KTV紅牌，該店緊鄰一坪單價322.96萬元的「七期地王」，擁有「台中最貴理K」稱號。由於蔡女長相清純，加上手腕不錯，周旋在多個男人之間，關係複雜，疫情前月收入約20萬元，她也租下上班地點附近的高級社區居住。不過，蔡女離過婚，有個14歲的女兒由南部老家親人照顧，自己一人在台中打拼，她失蹤的男友陳男同樣離婚，兩人自2012年開始交往。

不過，這段長達7年戀情卻暗潮洶湧，牽扯複雜男女關係和金錢糾紛。據了解，陳男是娃娃機和放款業者，2016年曾因《詐欺案》遭判刑。2019年3月4日陳男和蔡女2人入住七期內的某旅館後，他隔天隨即人間蒸發，3月5日陳男家屬報警尋人，表示陳男未歸且聯繫不上，當時陳家人向警方強調「陳男連日來精神恍惚、身體出現異狀」、「懷疑女友蔡女下毒」。警方循線找到蔡女，她表示「當天早上自己先離開，獨留陳男在房內，其他不清楚」，當年該起失蹤案就此斷了線索。

▲外型清純的蔡女是理容KTV紅牌，周旋在眾多男人間，關係複雜，她雖被列為命案被告，但生活仍一切如常，冷靜到讓警方訝異。（圖／CTWANT提供）

法網恢恢疏於不漏，陳男失蹤3年多後，台中神岡傳出桶屍案，一具男屍被放在塑膠袋內再套上藍色床包，後續灌水泥封進塑膠桶內，可怕的是桶子旁邊還丟著一台水泥攪拌器，疑似「現場封桶」。

警方從二房東處查到租客，赫見就是當年男友人間蒸發的酒店妹蔡女，蔡女2019年透過仲介租下存放桶屍的廠房，僅繳1年租金就欠繳，至此，案情又繞回蔡女身上。

經查，死者頭部、四肢都未骨裂、骨折，沒有明顯外傷，不排除「毒殺」可能性。法醫高大成分析，懷疑死者可能遭餵食砒霜，由於砒霜味道類似蒜頭，長期少量加入雞湯或菜餚內很難被發覺，「藥物累積到一定量就會出現肚子痛，噁心等症狀」，檢查死者肝腎內有無殘留毒物，就能進一步釐清案情。

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