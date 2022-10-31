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護理師懷孕站到宮縮竟「被離職」　亞東醫院回應了

新冠肺炎肆虐，所有醫護人員均勞心勞力投入醫療工作，但同為護理師一員的小美卻在懷孕後被醫院長官逼離職。（圖／報系資料照）

▲新冠肺炎肆虐，所有醫護人員均勞心勞力投入醫療工作，但同為護理師一員的小美卻在懷孕後被醫院長官逼離職。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

孕婦的工作權益一直是各界關注重點，但本刊卻接獲一名護理師小美（27歲，化名）控訴，自己在今年8月在新北市板橋區的亞東醫院任職後懷上身孕，卻遭到長官多次暗示自己離職，甚至最後還祭出大招，突然要小美簽下自願離職同意書，讓她捲鋪蓋走人。

「我畢業的那年，正好是新冠肺炎疫情肆虐的時候，我很認真上班，不管是超時加班，還是繁重的工作，我通通沒有怨言，怎麼會因為我懷孕就要被這樣刁難。」小美委屈地說。

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據了解，小美擔任護理師已經4年，在新冠肺炎疫情肆虐地當下她義無反顧地投入護理師工作，擔起照顧病人的重擔，並在今年8月到亞東醫院的安寧病房任職，雖然勞累但工作穩定，不過這一切卻隨著她懷孕而變了調。

「因為我懷孕後容易腰痠，但我不會說『因為我腰痠，我不要做這些』，但他們卻找各種理由就是要開除我，甚至我站到宮縮仍在工作，護理長還來罵我，說我工作態度不佳。」小美說。

小美講起遭到刁難的經過痛苦到摀著肚子，講到激動處還潸然淚下。（圖／周志龍攝）

▲小美講起遭到刁難的經過痛苦到摀著肚子，講到激動處還潸然淚下。（圖／CTWANT提供）

懷孕迎接新生命本是喜悅的事，但卻有許多雇主認為孕婦常請假、沒有生產力，因而藉口業績不好、表現工作差等原因要將孕婦調部門，甚至藉勢藉端地要孕婦們離職，其實這些作法都已違反《勞動基準法》或《性別工作平等法》及《職業安全衛生法》等相關法令。

根據現行規定，孕婦若是遇到雇主、長官刁難，可以先主動向公司的人事或主管提出異議，若協商後對於結果仍然不滿意，還可以轉向地方政府勞工局申訴。

在填寫申訴表單之後，勞工局會針對事件進行調查，並召開就業歧視評議委員會，認定雇主是否違法。若委員會評定公司確實違反性別工作平等法，則會進行裁罰行政處分，並要求限期改善。

律師詹晉鑒表示，根據目前勞工法規的規定，並沒有試用期通過與否的問題，亞東醫院應該支付小美非自願離職費用，同時也不應以她懷孕為由，對她做出工作上的刁難，甚至要她離職，「孕婦的工作權益規定，已經行之有年，可如今卻還有侵害孕婦工作權的事件發生，我們聽到都覺得十分誇張。」

對此，本刊致電亞東醫院，值班的行政組人員表示知情此事，但不知道院方如何處理，本刊也聯絡秘書室發言人，但至截稿前，無法獲得回應。

律師詹晉鑒表示，院方不得以懷孕為由要小美離職，不顧兩性平等而侵害孕婦的工作權益，非常惡質。（圖／周志龍攝）

▲律師詹晉鑒表示，院方不得以懷孕為由要小美離職，不顧兩性平等而侵害孕婦的工作權益，非常惡質。（圖／CTWANT提供）

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