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「兒時賣鴨蛋」求學路艱困　宋恭源捐億元助母校成立獎學金　

▲光寶科技創辦人宋恭源（右）與北科大校長王錫福（左）發布獎學金計畫。（圖／記者楊惠琪攝）

▲光寶科技創辦人宋恭源（右）與北科大校長王錫福（左）發布獎學金計畫。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

北科大名譽博士、光寶科技創辦人宋恭源今（31日）與台北科技大學共同發布「宋恭源獎學金」啟動記者會，從111學年度起，每年提供1866萬元，支持40名北科大經濟弱勢學生，每年42萬元獎學金，創下北科大大學部歷年最高的獎助學金。

北科大校友宋恭源致詞時回憶兒時求學路，他說，身為家中長子又是長孫，小學五年級就要幫忙家裡賣菜、賣鴨蛋，後來考上台北工專，從高雄搭了13個多小時的火車，第一次踏上台北大都市，對自己的衝擊很大，就讀大學時，他以第一名畢業，父母做了重要決定，「家裡要改變命運，必須靠教育來扭轉」，因而說服姊姊就業，讓他可以繼續求學。

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▲光寶科技創辦人宋恭源捐款億元，幫助母校成立獎助學金。（圖／記者楊惠琪攝）

▲光寶科技創辦人宋恭源捐款億元，幫助母校成立獎助學金。（圖／記者楊惠琪攝）

宋恭源說，台灣最重要的資源就是人，今天能成為國際知名的科技之島，就是因為過去幾十年有很多優秀的老師，透過良好的教育，把學生帶領出來，退休後便籌備成立獎學金，除了提供金錢助學外，也希望受助者能有一顆柔軟的心，幫助更多的人，提供每年高達42萬元的獎學金，每月3萬多元，鼓勵學生若有餘裕，能拿錢回家貼補家用，或幫助其他需要的人。

宋恭源也特別感念就讀北科大期間的恩師，包括電子工程系教授王瑞材，雖然患有小兒麻痺，總是耐心陪著學生一起熬夜做實驗；以及陳雲朝教授利用寒暑假帶領學生前往清華大學，協助原子爐等先進設備安裝儀器。今天也在兩名恩師的見證下，共同發布獎學金計畫。

北科大校長王錫福表示，「宋恭源獎學金」捐款上億元，從111學年度起，每年提供1866萬元，支持40名北科大經濟弱勢及潛力深厚的學生，每生每學年42萬元獎學金，創下校內大學部最高金額的獎助學金，「就像一道耀眼的光，照亮這些需要幫助學生的求學路」。

王錫福說，有別於一般獎學金，「宋恭源獎學金」特別設立「關懷導師」，從旁給予受獎助學生鼓勵與指導，引領正確的價值觀，並組織獲獎學生成立「恭源家族」，家族成員彼此像家人一樣互相關心鼓勵，也要學習關懷弱勢。

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