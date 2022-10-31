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學有光・師友情　「宋恭源獎學金－北科大」計畫啟動

▲▼宋恭源獎學金－北科大計畫啟動。（圖／台北科技大學提供）

生活中心／綜合報導

求學路艱，總有老師伴光前行。北科大名譽博士、光寶科技創辦人宋恭源幼時清苦，需要幫忙家裡賣鴨蛋、青菜維持生計，為了弟妹就學著想，選擇學費比醫科親民的臺北工專，從高雄負笈北上。他最難忘：「雖然課業壓力相當大，同學之間關係很要好，老師、助教與我們的年齡差距不到10歲，無論上課、實驗、生活，幾乎都在一起。即使畢業將近60年，大家至今仍然保持聯絡，師生情誼特別深厚。」

宋恭源認為，臺北工專是他人格思維養成的關鍵時期，有賴電子工程系老師王瑞材這樣熱情、和學生打成一片的熱心老師，雖然患有小兒麻痺，總是耐心陪著學生一起反覆做實驗，熬到半夜；陳雲潮老師，利用寒暑假帶領學生前往清大協助原子爐等先進設備安裝儀器，跟學生一起爬上爬下、同住宿舍。這些教師楷模無私的奉獻、無形的身教，永遠映照在北科大十多萬名校友心上。

緣此，光寶科技創辦人宋恭源今（31）日偕北科大校長王錫福，共同發表「宋恭源獎學金-國立臺北科技大學」啟動計畫，邀請考試院考試委員姚立德、北科大榮譽教授王瑞材等人同台見證，由宋恭源教育基金會挹注上億元，自111學年度起每年提供1,866萬元，支持北科大經濟弱勢及潛力深厚的優秀學生共計40位，每位每學年42萬元，使其求學期間不需擔心學雜費及生活開銷，專心向學。

▲▼宋恭源獎學金－北科大計畫啟動。（圖／台北科技大學提供）

北科大學部獎助金額最高！鼓勵學子積極向上

北科大校長王錫福表示，非常感謝宋先生的善心義舉，選擇母校北科大作為「宋恭源獎學金」計畫啟動的第一站，成為校內大學部學生獎助金額最高的獎學金，勢必將大幅減輕獲獎者的經濟壓力，專心課業力爭上游。

王錫福指出，更特別的是，在宋先生的規劃下，「宋恭源獎學金」不同於國內其他獎學金，特別設立「關懷導師」，從旁給予鼓勵與指導，並組織獲獎學生成立「恭源家族」，家族成員在關懷導師的帶領下彼此關心、互相鼓勵，希望聯合傳承北科大的師道精神，持續引領學生向前向上，攜手共同陶冶學生的品德素養。

▲▼宋恭源獎學金－北科大計畫啟動。（圖／台北科技大學提供）

獨家設立「關懷導師」 合力育才「器」與「識」

宋恭源回憶，五十多年前外派美國德州儀器總公司時，曾進入張忠謀主責的戰情室工作，壓力大到許多美國人都拉肚子，「張忠謀常說，培養接班人，第一首重『器』，第二看重『識』。」他相信，北科大誠樸精勤、作育英才的精神不變，希望協助母校培育優秀新生代，並邀請母校選派「關懷導師」共同提攜後進：「關懷導師扮演獎學金的成功推手，在導師長年引領和持續關懷下，鼓勵學生積極向上、服務他人，亦可運用這筆獎學金，送學生遠征南北極、攻玉山，這些經驗是書本上得不到的，期望在人格成長過程中培養他們的『器』與『識』，畢業後方能成為國家棟樑。」

王錫福表示，「關懷導師」最好的榜樣，就是宋恭源的老師—北科大榮譽教授王瑞材。王瑞材在學校服務超過一甲子，上百位電子業大老闆都是他的學生，素有「市值最高教授」的封號。當年王瑞材擔任電子系主任時，宋恭源就捐助材料費，幫助當時就讀電子系的校友林錫堅，榮獲教育部青年研究發明獎的大專學生組優等獎，是當年的首獎。林錫堅今日也特別出席見證，別具意義。

為了落實宋恭源的初心，北科大以王瑞材老師為榜樣，已經遴選出校內適任的8位關懷導師，共同提攜人才後進。學校必當全力以赴，達成宋恭源成立獎學金的善念與期許，在學生的求學路上及時引導，春風化雨，孜孜不倦。

《宋恭源獎學金申請辦法》請見：
https://scholarship.ntut.edu.tw/p/405-1043-123386,c13136.php

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關鍵字：

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