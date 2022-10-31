年底2個月走大運！3星座迎來「升職+加薪」...還有望一夕暴富

▲3星座年底前鹹魚翻身，努力衝刺就有機會一夕暴富。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



實習記者林郁婷／綜合報導

2022年僅剩2個月，到了年底民眾更要拚業績、拚財運、拚年終獎金，而12星座的流年運勢在年底會有何變化呢？《搜狐網》運勢專欄就點名3星座，分別是牡羊座、處女座、水瓶座，年底前將鹹魚大翻身，不僅在財運方面旺到不行，在職場也有機會升職加薪，買彩券更可能中大獎，實現一夜爆富的願望，總而言之只要努力衝刺，錢就能順利進到自己口袋。

牡羊座

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牡羊座上半年拒絕了一切要花錢的活動，不過年底吉星進入牡羊的正財宮位，讓他們有機會鹹魚翻身，不僅財運轉旺，存款上漲，還能一掃霉運，好事不斷，晚上連作夢都會笑。

處女座

上半年處女座經歷了累、苦、窮，好運即將在年底抵達，水星會為財帛宮注入一波嶄新的生命力，事業及財運都雙雙提升，升職加薪不是夢，還會有飛來的橫財，只要抓住機會努力衝，就能讓財源滾滾，讓錢進到自己口袋。

水瓶座

水瓶座年底的財運特別旺！隨著水逆結束，加上天王星運勢突變，財運瞬間提升，各種好運接踵而來，若能抓住機會，不僅工作順利，有望升職，存款自然能夠不斷增長，如果是生意人的話，甚至有機會一夕暴富。

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