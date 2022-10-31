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3星座女「越老越吃香」！第1名逆齡天蠍　追求者一大堆

▲大腿,蜜大腿,腿粗,短裙,女生,辣妹。（圖／記者周姈姈攝）

▲有些星座女即使上了年紀，身材與外貌依舊保持得很好。（示意圖／記者周姈姈攝）

記者李佳蓉／綜合報導

年輕女生常被形容「貌美如花」，不過偏偏有些女人，年紀對她們而言是種「神奇催化劑」，年紀越大越多人愛慕。根據《摘星工廠》分享，有3個星座女「越老越吃香」，即使歲月在臉上留下些微痕跡，但散發出來的韻味與智慧，迷倒一票追求者。

1.摩羯座

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年輕時的摩羯女喜歡說教，常搞得異性大喊吃不消，然而隨著年紀越大，她們慢慢變得圓融、懂得委婉的表達。此外，不僅外表看起來超逆齡，到了熟女年紀仍能保持好身材，品味與消費能力也大大提升，自然是越老越吃香。

2.牡羊座

不管到了多少歲，牡羊女始終能充滿朝氣與活力，她們認為應該把自己的優點多多展現於眾人面前，享受被大家崇拜的感覺，否則就太可惜了。然而，隨年齡增長，牡羊女「心機」也越來越重，知道在什麼時候該放電，為自己製造機會，以此激發出異性對她們的征服慾，一不小心就會被她吸走。

3.天蠍座

榮登「越老越吃香」第一名的天蠍女，單從外表來看很難猜出她們幾歲，隨著年紀越大，心態也跟著改變，年輕時她們對愛情的嚮往與要求很高，但上了年紀後反而變了一個人，當對方表現不如預期，也不會刻意刁難與苛責，反而給予更多的關愛與包容，也正因為如此，天蠍女年紀越大追求者越多。

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