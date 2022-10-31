林姿妙涉弊今開準備庭　民進黨團：勿操弄民粹踐踏司法

▲民進黨團舉行記者會。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨 立院黨團）

記者呂晏慈／台北報導

宜蘭縣長林姿妙日前因為涉及貪汙，遭宜蘭地檢署依涉犯洗錢、偽造文書、貪汙、財產來源不明等罪起訴，宜蘭地院31日將召開準備庭。對此，民進黨立法院黨團舉行記者會批評，林姿妙號召民眾到法院外，意圖干預司法，檢方起訴書揭露有證人作證稱提供帳戶讓林姿妙過水，使用「王八機」的儲值電話卡，但林都用「忘記了」、「不知道」來回應，呼籲她回答問題證明清白，不要以為找人翻供就可以證明清白了。

民進黨團今天上午舉行「林姿妙說清楚！勿操弄民粹踐踏司法」記者會。黨團副幹事長黃世杰質疑，林姿妙竟然不是選擇在法庭上說清楚、講明白，卻意圖操弄民粹，號召民眾到法院外，意圖干預司法。

民進黨立委林楚茵說，林姿妙應該自己把涉犯洗錢、偽造文書、貪汙、財產來源不明等罪說清楚講明白，如果宜蘭縣民繼續選擇林當縣長，未來遇到天災可能「縣長不在家」，因為縣長要準備出庭，且檢方偵訊時，林姿妙面對99筆訊問有高達42筆都是回答「我已經忘記了」，相關金額高達700多萬，「林姿妙你不是真傻，就是裝傻！」縣民會找一個連自己錢怎麼來、怎麼去都不知道的人當縣長嗎？要投給一個傻子或犯罪者嗎？

民進黨立委沈發惠則說，法院開庭不是中華職棒總冠軍賽，不必號召啦啦隊進場，林姿妙應該在法庭上講清楚，檢方起訴書高達142頁，「妳（指林姿妙）自己不識字，以為大家都不識字嗎？」起訴書中有太多問題了，例如有人指稱與林姿妙從未借貸，而是提供13個帳戶讓林洗錢過水，每次收1.5萬元；或有證人說，林姿妙的律師教他說「循環借貸」，

但他根本不知道什麼是循環借貸，是否是要求做偽證？