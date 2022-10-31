BMW雙門跑車「插隊搶左轉」被攔　目擊駕駛嗨翻鼓掌：現世報！

▲台中霧峰一台BMW插隊左轉被攔查，後方駕駛目擊整個過程還在車上慶祝。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

「讚讚讚讚讚！給他一個讚！」台中一名駕駛22日行經霧峰中正路跟北岸路口時，目擊一台BMW 428i黑色雙門跑車「插隊搶左轉」，沒想到前方就有警方在路邊稽查攔檢，馬上被員警攔下開單，後方目擊駕駛看到後拍手歡呼，還說「X的，再搶左轉啊！」影片上傳到YouTube後短短不到一天就吸引11萬次觀看。

霧峰分局萬豐所所長張逸格表示，中正路跟北岸路是違規熱點，常有民眾違規，因此時常有員警在此執行交通稽查勤務。22日14時許，一名23歲張男駕駛BMW消光跑車在霧峰區中正路準備左轉北岸路時，不顧前方有貨車、小客車在左轉專用車道排隊等待，直接從中線插隊左轉，結果整個過程都被員警看見，馬上把張男攔停開單。

▲BMW從中線插隊，被開出一張最高1800元的罰單。（圖／記者許權毅翻攝）



霧峰分局警方表示，依照道交條例第48條第1款第4項規定，行駛多車道左轉彎未依照規定先行駛入內車道，可處新台幣600元至1800元罰鍰。

目擊的白車駕駛將行車紀錄器上傳至YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，直呼BMW駕駛是現世報，紀錄器畫面還錄下，白車駕駛跟女性乘客鼓掌慶祝說「看起來就是8+9」。網友則紛紛留言表示「發自內心的雀躍啊！」、「超討厭不照規距排隊」。

另，二手車商透露，該款車輛應為BMW4系列428i，依照目前行情價約落在120萬左右。