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梨泰院踩踏154死　專家揭保命3招「被壓住4分鐘就會窒息」

記者黃翊婷／綜合報導

南韓梨泰院29日晚間的萬聖節活動發生大型踩踏事故，至少導致154死、103傷。國內專家表示，擁擠的人群變成人肉踐踏（Stampede），通常是由一個驚慌或是興奮的事件觸發，若已經陷入人群洪流之中，切記要將雙手放在胸前保護自己， 讓胸部有空間呼吸，萬一不小心跌倒，第一時間要記得抱頭弓身，用以減輕人群踩踏推擠的衝力。

▲▼梨泰院踩踏事件。（圖／路透）

▲梨泰院踩踏事故至少造成154人死亡。（圖／路透，下同。）

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台大醫院急診醫學科臨床教授李建璋30日在臉書PO文表示，擁擠的人群變成人肉踐踏，通常是由一個驚慌或是興奮的事件觸發，一旦跌倒就會引發疊羅漢效應，被壓在下方的人沒有辦法呼吸，大約4到5分鐘以後就會窒息，甚至會因為頭頸部的血液無法回流心臟，而出現上半身充血發紫、七孔出血的狀況，除了人群洪流，校園疊羅漢、車禍創傷也可能發生類似悲劇，所以也稱為創傷性窒息（traumatic asphyxia）。

▲▼梨泰院踩踏事件。（圖／路透）

▲死者多為20多歲的年輕女性。

李建璋提醒，若參加活動的民眾發現「每平方公尺超過5人」，就是人群過度擁擠的警訊，要趕快向人群周邊移動，如果已經陷入人群洪流之中，切記要將雙手放在胸前保護自己，讓胸部有空間呼吸，不要落單，互相幫忙，並想辦法脫困。

▲▼梨泰院踩踏事件。（圖／路透）

▲民眾重返事故現場獻花哀悼。

中華民國大型活動緊急救護協會創會理事長、台北醫學大學附設醫院急診重症醫學部教授高偉峰也表示，若處在擁擠場合，最重要的是保護頸部以及胸部上半部，以避免窒息喪命的風險；如果不幸失去生命徵象，則要立即實施CPR、給氧，活命機會才會比較大。

消防人員則提供3步驟保命訣竅，分別為勾手、弓身、護心肺，如果發現自己已經被人群推著走，在落單的情況下，請將雙手放在胸前交叉，並慢慢往周邊移動；若有朋友同行，大家可以把手勾起來，一起行動。

如果在行走過程中不小心跌倒，消防人員表示，第一時間要記得抱頭弓身，替身體預留安全空間，用以緩衝人群踩踏的衝力。

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