　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

在韓逛街被路人撞「還回頭瞪我」！　韓國人認很正常：不會道歉

▲▼首爾明洞，韓國旅遊，首爾旅遊，韓國自由行，韓國街道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲韓國人走路撞到人不會道歉。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

南韓梨泰院29日發生萬聖節恐怖踩踏事件，釀成154人死亡、149人輕重傷，一名曾到韓國旅遊的女網友表示，在明洞拍照許多韓國人無視他們直接走過，沒有任何一組人禮讓，在路口等紅綠燈時，有一群韓國女生直接往人群撞，執意要往前走，還擺臭臉回頭瞪她，對此，有網友表示，韓國人的走路習慣確實是這樣。

女網友在Dcard上發文，看到梨泰院的新聞，想起之前到韓國玩的經驗，白天在明洞逛街，請朋友幫忙拍照，距離大概3-5步的距離，但是每個路人看到後卻無視，直接走過，沒有人停下或是禮貌性的禮讓，「我相信在許多地方，看到有人在拍照，都會至少禮貌性的閃一下，或是加快走路之類的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來原PO一行人在路口等紅綠燈，人行道被等紅綠燈的人占滿，有一群韓國女生直接往前撞，原PO強調，「真的是用撞的，她很高有點壯」，她直接被撞開，而且對方還轉頭擺臭臉瞪她，並說了一句韓文，但她也表示，那趟旅行中還是有遇到很好的韓國阿姨，

她指出，會發生梨泰院踩踏事件，也許跟韓國人的個性有點關聯，「是否跟他們人民比較自我的個性有關？不論前面如何，都要往前擠」。

▲梨泰院154死萬聖節事故，窄巷爆發大規模推擠。（圖／路透）

▲梨泰院154死萬聖節事故，窄巷爆發大規模推擠。（圖／路透）

貼文一出，有網友分享在韓國被路人撞的經驗，「去韓國也被擠過，那時是下班時間，搭地鐵要下車時大家都用擠的下車，我被擠到腳沒辦法正常落地，然後就不小心跌進地鐵跟月台之間的縫裡，這樣就算了還沒有人要來扶我 」、「以前去韓國玩他們的人就是這個樣子，人多的地方都會被撞來撞去，擋到他的路管你男生女生他們就是直接把你撞開，完全不會道歉的」。

有網友詢問韓國朋友，得到的回應卻讓她超傻眼，「地鐵站裡走得好好的也可以被撞，明顯對方不撞我也能過的程度，第一天去就文化衝擊，後來問韓國朋友，他也說他們撞到別人會覺得抱歉，但不會道歉，他真的這樣說出口，我都不敢聽了」。

還有在韓國的台灣網友在PTT發文，「我現在在這邊，他們的習慣就是直直的一直走，撞到一點對他們而言超級正常，撞到是連轉過去看一下都不會的那種，超不習慣」。

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量　減重效果UP

►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶「佳麗寶ALLIE防曬乳」699元買1送1！秋冬更要做好防曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪　買再送蜂膠手工皂

►妙管家洗衣精4000g「4瓶只要399」！添加植物茶樹油　抗菌100%

►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑　1瓶只要16元

►不用記密碼，聰明開鎖！「指靜脈智慧保險箱」激殺價8990元

ET快訊
快訊／劇烈雨彈狂轟！　宜蘭1學校緊急停班課
被指是「梨泰院悲劇」罪魁禍首！　知名直播主出面了
鄭州富士康員工大逃亡！翻山越嶺10小時回家　立刻被拉去隔離
踩踏事件怎自救？　「6步驟」比搏擊姿勢有效
鬼切撞擊畫面曝！19歲騎士突迴轉　乘客噴飛數公尺亡
「抬了50具屍體」　梨泰院無名英雄揭慘況：只想多救1人
不倫學長判賠50萬！許藍方為「私密照」反告正宮　最終結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／劇烈雨彈狂轟！宜蘭大同鄉四季國小英士分校緊急停班課

酒精別亂噴！蘋果「1產品」螢幕滲透　果粉一看：沒救了

在韓逛街被路人撞「還回頭瞪我」！　韓國人認很正常：不會道歉

5都「私中退場審議」明年5月完成　全教產：天方夜譚

CPR沒救活梨泰院受困者？消防員揭「心酸數據5%」：搶救最後手段

別再對體重斤斤計較！醫師：調整體態關鍵是「體脂率」

3星座女「越老越吃香」！第1名逆齡天蠍　追求者一大堆

豪雨狂炸北部山區　土石流警戒擴大36條「3縣市警戒」

自學生張又懿研究火災「巴西科展」獲大獎　葡萄牙語介紹台灣

快訊／上班防暴雨！「10縣市豪大雨特報」這區雨最猛紫爆

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　女友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

台女模哽咽憶梨泰院：人間煉獄　上廁所逃死劫..目睹「幾十人躺地CPR」

5小時前一句話預言死亡悲劇！　他錄下「梨泰院復活」人潮歡慶畫面

梨泰院萬聖派對踩踏意外 傳「年輕人救護車前熱舞」

10萬人湧梨泰院爆踩踏149死　人拉不出來倒滿地

快訊／劇烈雨彈狂轟！宜蘭大同鄉四季國小英士分校緊急停班課

酒精別亂噴！蘋果「1產品」螢幕滲透　果粉一看：沒救了

在韓逛街被路人撞「還回頭瞪我」！　韓國人認很正常：不會道歉

5都「私中退場審議」明年5月完成　全教產：天方夜譚

CPR沒救活梨泰院受困者？消防員揭「心酸數據5%」：搶救最後手段

別再對體重斤斤計較！醫師：調整體態關鍵是「體脂率」

3星座女「越老越吃香」！第1名逆齡天蠍　追求者一大堆

豪雨狂炸北部山區　土石流警戒擴大36條「3縣市警戒」

自學生張又懿研究火災「巴西科展」獲大獎　葡萄牙語介紹台灣

快訊／上班防暴雨！「10縣市豪大雨特報」這區雨最猛紫爆

理科太太被嘲「離婚太太」！霸氣扯下外套「露超巨車頭燈」再回12字

鄭州富士康「走的多是臨時工」　留下來上班的「補貼直接Double」

團團「行動力未恢復」2陸專家何時探視？　園方證實：11月初抵台

東區房東笑了！　服飾品牌每坪9226元租忠孝東路店面創價

傳國軍密邀北約將領來台交流　邱國正：國防大學常邀國外人士研討學術

不滿騎太慢！酒駕男攔人踹車持安全帽猛K　拒酒測+打人下場曝

梨泰院煉獄「人體之海」湧出街角　紐時：科技文化強國卻人禍不斷

快訊／劇烈雨彈狂轟！宜蘭大同鄉四季國小英士分校緊急停班課

警察市長侯友宜選總統下註解　「重要的是定位非職位」

酒精別亂噴！蘋果「1產品」螢幕滲透　果粉一看：沒救了

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

生活熱門新聞

即／共伴最猛豪雨擴大全台　3地區防災

台灣跨年也人擠人　他驚「很少大意外」

路邊整排樹「掛滿尿袋」！內行公布解答

請喪假被主管嗆：人力要我想辦法？　他超無奈

護理師懷孕站到宮縮竟「被離職」　亞東醫院回應了

6縣市豪雨！共伴今最強　全台連下2天

快訊／豪大雨擴10縣市　2地區防致災降雨

女住戶半夜大吼！鄰居制止方式超奇葩

快訊／雨彈深夜狂襲！6縣市發布豪雨特報

今晨規模3.3地震　最大震度3級

他揭韓國人「走路習慣」　在韓台人超認同

奈格何時雨停？下波冰雨濕涼19°C

正妹遇小鹹豬手　弟偷摸腿雀躍離開

萬聖節今日限定！LINE主頁搗蛋鬼現身

更多熱門

相關新聞

梨泰院悲劇首證實1國中生、5高中生罹難

梨泰院悲劇首證實1國中生、5高中生罹難

南韓梨泰院29日萬聖節活動發生踩踏慘案，截至當地時間31日上午6時，事故傷亡上修至154人死亡、149人輕重傷。南韓教育部則表示，中央公布的11名未成年罹難者中，目前確認包含1名國中生和5名高中生，生前皆為首爾地區在校生，將針對事件為學生進行心理援助與安全教育。

CPR沒救活梨泰院受困者？消防員揭心酸數據

CPR沒救活梨泰院受困者？消防員揭心酸數據

踩踏事件怎自救？義消曝6步驟：形成三角區

踩踏事件怎自救？義消曝6步驟：形成三角區

韓國看演唱會超恐怖！台女被狂擠「快沒氣無力反抗」

韓國看演唱會超恐怖！台女被狂擠「快沒氣無力反抗」

活人與亡者交疊！梨泰院店員「抬了50具屍體」

活人與亡者交疊！梨泰院店員「抬了50具屍體」

關鍵字：

韓國人走路習慣梨泰院PTT

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神「梨泰院被踩死」得年24歲！

蜘蛛人21秒爬牆瘋傳：判斷正確

台北監獄服刑！他睡著恍惚「被叼住」怒告

快訊／印度吊橋斷500人落水增至91死！　44秒片曝

《PD2》男偶像罹難　得年24歲

嗨咖單身27年交神級女友　5事衝擊

睡前想吃東西是警訊！睡眠不足4徵兆　醫：秒入睡≠睡得好

懷男友孩子遭學姐霸凌　亞東護理師「被離職」哭

蕭閎仁載4人墜山谷！車體嚴重變形

男主播不倫小三開房「恩愛聲太大漏出」消失全節目

男星救梨泰院受難者「CPR邊哭喊」：拜託張眼

死亡陷阱5坪塞300人　疊了7層

梨泰院人群「抬頭大口吸氣」影瘋傳

女星拍戲頭遭重摔百次！宣告腦損傷

即／共伴最猛豪雨擴大全台　3地區防災

更多

最夯影音

更多
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」
4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　女友來韓國旅遊不幸死亡

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　女友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面