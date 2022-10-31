在韓逛街被路人撞「還回頭瞪我」！　韓國人認很正常：不會道歉

▲韓國人走路撞到人不會道歉。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

南韓梨泰院29日發生萬聖節恐怖踩踏事件，釀成154人死亡、149人輕重傷，一名曾到韓國旅遊的女網友表示，在明洞拍照許多韓國人無視他們直接走過，沒有任何一組人禮讓，在路口等紅綠燈時，有一群韓國女生直接往人群撞，執意要往前走，還擺臭臉回頭瞪她，對此，有網友表示，韓國人的走路習慣確實是這樣。

女網友在Dcard上發文，看到梨泰院的新聞，想起之前到韓國玩的經驗，白天在明洞逛街，請朋友幫忙拍照，距離大概3-5步的距離，但是每個路人看到後卻無視，直接走過，沒有人停下或是禮貌性的禮讓，「我相信在許多地方，看到有人在拍照，都會至少禮貌性的閃一下，或是加快走路之類的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來原PO一行人在路口等紅綠燈，人行道被等紅綠燈的人占滿，有一群韓國女生直接往前撞，原PO強調，「真的是用撞的，她很高有點壯」，她直接被撞開，而且對方還轉頭擺臭臉瞪她，並說了一句韓文，但她也表示，那趟旅行中還是有遇到很好的韓國阿姨，

她指出，會發生梨泰院踩踏事件，也許跟韓國人的個性有點關聯，「是否跟他們人民比較自我的個性有關？不論前面如何，都要往前擠」。

▲梨泰院154死萬聖節事故，窄巷爆發大規模推擠。（圖／路透）

貼文一出，有網友分享在韓國被路人撞的經驗，「去韓國也被擠過，那時是下班時間，搭地鐵要下車時大家都用擠的下車，我被擠到腳沒辦法正常落地，然後就不小心跌進地鐵跟月台之間的縫裡，這樣就算了還沒有人要來扶我 」、「以前去韓國玩他們的人就是這個樣子，人多的地方都會被撞來撞去，擋到他的路管你男生女生他們就是直接把你撞開，完全不會道歉的」。

有網友詢問韓國朋友，得到的回應卻讓她超傻眼，「地鐵站裡走得好好的也可以被撞，明顯對方不撞我也能過的程度，第一天去就文化衝擊，後來問韓國朋友，他也說他們撞到別人會覺得抱歉，但不會道歉，他真的這樣說出口，我都不敢聽了」。

還有在韓國的台灣網友在PTT發文，「我現在在這邊，他們的習慣就是直直的一直走，撞到一點對他們而言超級正常，撞到是連轉過去看一下都不會的那種，超不習慣」。

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量 減重效果UP

►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶「佳麗寶ALLIE防曬乳」699元買1送1！秋冬更要做好防曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪 買再送蜂膠手工皂



►妙管家洗衣精4000g「4瓶只要399」！添加植物茶樹油 抗菌100%



►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑 1瓶只要16元