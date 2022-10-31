林鐵推動沿線車站故事　鹿滿社區青銀共創說故事

▲▼ 林鐵及文資處「很慢的鹿滿」特色角分享會，用創作說故事鹿滿社區。（圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導



林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)於鹿滿社區，辦理「很慢的鹿滿」特色角分享會，由阿里山青年大使及參與共創的居民分享創作理念及作品背後的故事，場面充滿溫馨與感動。





鹿滿舊名「鹿麻產」，原為阿里山社的生活空間，清代時期逐漸成為漢人的墾地。鹿滿村從日治時期就展開菸草產業，曾有大片菸田及菸業設施；而鹿麻產車站，曾經是阿里山林鐵北門至竹崎間較大的通勤車站，與居民生活關係緊密，然而自1982年起，小火車就停止靠站。2019年林鐵及文資處在各界的期盼下恢復停靠並啟動鹿滿社區協力計畫，與阿里山青年大使合作，希望能為了找尋昔日林鐵沿線社區記憶，帶遊客走入社區，讓鹿滿不再是永遠的經過。



計畫一開始並不順利，如何讓平均70多歲的參與居民願意分享記憶深處的回憶並非易事，因此這群不到20歲的阿里山青年大使，透過聊天、陪伴來融入社區，也成功的讓這群爺奶在後續的工作坊可以侃侃而談社區的傳聞、趣事以及自己的故事，帶著這些青少年在自家農院穿梭田調，更在觀摩雲林椬梧社區的鐵花窗裝置後，願意參與第二期社區特色角創作，透過共識會決定設置地點，由青年大使與居民共同創作，將無形的回憶化做具體的裝置。





社區特色角以「很慢的鹿滿」為主題，分別在鹿麻產車站、車站外的菸田以及天奉宮設置不同的裝置。鹿麻產車站擺設不同的椅子，有分享早年用三輪車運送農產和豬仔到車站的經驗，豬仔還不安分跌了個四腳朝天的趣事，一度引起現場哄堂大笑；也有回憶年少時，穿著制服但卻怕弄髒鞋子，而將鞋子繫在書包上排隊搭小火車的模樣；車站附近的菸田擺設著以大阪式菸樓為發想的創作，重現天窗、灶爐及觀景窗等菸樓特色，由菸草阿嬤分享過去菸草種植的種種及加工的過程，還有那七暝八日的烘菸等候；天奉宮則由青年大使以務農的阿嬤、食堂老闆娘及米店阿嬤三位女性為主角，擷取她們故事中的重要信物如化妝盒、古早電風扇、出嫁時的漂亮衣服，集結在「阿嬤的衣櫃」中，並從媽祖的籤詩發想，將三位女性對人生的體悟也轉化為籤詩，期望取得籤詩的遊客可以理解她們憨慢的真道理。





林鐵及文資處表示，林鐵沿線社區不缺故事，只缺體驗，而特色角所代表的只是鹿滿的一小塊故事，目前也正規劃小火車開行鹿滿及竹崎的區間行程，期待遊客來發掘更多的社區在地文化，千萬不要只是經過。鹿滿特色角即日起於現地展出至111年12月31日止，歡迎有興趣的民眾前往欣賞或預約阿里山青年大使導覽。

●預約導覽時段：週三下午及週末

●預約連結：https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=930ujmfj