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只有今天！　超商「大杯美式、拿鐵第2杯半價喝」

▲▼OK cafe。（圖／業者提供）

▲超商限時1天美式拿鐵第2杯半價喝。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

只有今天！超商今（31）日祭出限時1天「大杯美式／拿鐵第2杯半價喝」，只要於門市使用悠遊卡結帳即可享優惠；加碼還有4大咖啡飲品第2杯半價好康，像是有西西里氣泡咖啡、泰式奶茶等通通一次滿足。

▲▼OK CAFÉ 西西里氣泡咖啡。（圖／業者提供）

▲西西里咖啡第2杯半價喝。

OK mart今（31）日於全門市祭出限時1天「大杯莊園級美式／拿鐵第2杯半價」優惠，只要於門市使用悠遊卡結帳就能爽喝；全門市還有「4大咖啡飲品第2杯半價喝」，優惠品項包括「鳳梨蘋果果粒茶」、「西西里咖啡」、「西西里氣泡咖啡」及「泰式奶茶」，並以低價飲品為折扣，使用現金、電子支付皆可享優惠。

▲▼7-11咖啡飲品。（圖／7-11提供）

▲7-11限時咖啡優惠一次看。

另，7-11全門市今（31）日也祭出「CITY PRIMA精品美式（冰／熱）買1送1」優惠，加碼熱脆酷摩卡咖啡（中）、冰脆酷摩卡咖啡（大）、熱皇家伯爵紅茶拿鐵（中）、冰皇家伯爵紅茶拿鐵（大）、冰黑糖珍珠撞奶、冰／熱經典純奶茶可享「同品項同價位第2杯10元喝」；至11月1日前還有冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶、冰燕麥奶茶「同品項第2杯10元」。

線上OPEN POINT行動隨時取部分今（31）日則有「CITY系列飲品6大組合」優惠，品項包括指定風味飲系列（熱）任選17杯666元、黑糖珍珠撞奶（冰／熱）16杯666元、精品拿鐵（冰／熱）12杯666元、大杯冰燕麥拿鐵買5送4特價375元、冰黑糖珍珠燕麥奶買5送4特價375元、冰燕麥奶茶買5送4特價350元。

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關鍵字：

美食情報美食雲超商咖啡優惠OK mart7-11

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