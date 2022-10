快訊／印度橋梁倒塌！逾400人墜河「32人喪命」　5天前才整修重啟

▲印度古拉吉特邦一座吊橋坍塌,導致32人死亡。(圖/翻攝自推特/HasanSafin)

記者閔文昱/綜合報導

印度西部古吉拉特邦30 日驚傳橋梁倒塌意外,造成至少 32 人死亡。據當地官員表示,當時有多達400人在這座橋上,並在橋梁倒塌後掉入馬赫胡河(Machchu river)中,其中有70 多人被送往醫院,但仍有32 人不幸喪生。

根據《今日印度》(India Today)報導,這座吊橋位於古吉拉特邦的莫爾比鎮(Morbi),5天前才完成長達6個月的整修並重新啟用,不料竟發生意外。州政府已宣布向每名死者家屬提供40萬盧比(約新台幣15萬元)的慰問金,並向事故中受傷的民眾提供 5萬盧比(約新台幣1.9萬元)的慰問金。

#WATCH | Several people feared to be injured after a cable bridge collapsed in the Machchhu river in Gujarat's Morbi area today. Further details awaited. pic.twitter.com/hHZnnHm47L