快訊／印度橋梁倒塌！逾400人墜河「32人喪命」　5天前才整修重啟

▲印度古拉吉特邦一座吊橋坍塌，導致32人死亡。（圖／翻攝自推特／HasanSafin）

記者閔文昱／綜合報導

印度西部古吉拉特邦30 日驚傳橋梁倒塌意外，造成至少 32 人死亡。據當地官員表示，當時有多達400人在這座橋上，並在橋梁倒塌後掉入馬赫胡河（Machchu river）中，其中有70 多人被送往醫院，但仍有32 人不幸喪生。

根據《今日印度》（India Today）報導，這座吊橋位於古吉拉特邦的莫爾比鎮（Morbi），5天前才完成長達6個月的整修並重新啟用，不料竟發生意外。州政府已宣布向每名死者家屬提供40萬盧比（約新台幣15萬元）的慰問金，並向事故中受傷的民眾提供 5萬盧比（約新台幣1.9萬元）的慰問金。