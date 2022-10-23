男輸血疑被注射「果汁」後死亡　院方：血袋是家屬買的

圖文／鏡週刊

竟然有這麼離譜的事？印度一名男子因為登革熱在一家私人醫院治療，沒想到院方卻誤把「果汁」當成血小板血漿輸入到他體內，導致病情惡化，被轉移到另一家醫院後不幸死亡。警方調查，醫院存在嚴重失誤，已下令封鎖展開調查；而該醫院表示，輸血用的血袋是病患家屬自行採購的，並非來自院方。

根據印度新德里電視台（NDTV）報導，本月14日32歲男子普拉迪普·潘迪（Pradeep Pandey）因登革熱住進北方阿拉哈巴德市（Prayagraj）一家醫院，醫院輸入血小板後病情惡化，17日轉入另一家私立醫院，最終不治身亡。第二家的醫生告訴家屬，男子先前注射的血袋是假的，其中某些成分是橙汁的混合物。

當地法官卡特里（Sanjay Kumar Khatri）表示，初步調查涉事血袋中可能不含有「果汁」，但具體成分仍需進一步檢測確認。另外涉事醫院也反駁指控，表示輸血用的血袋是患者親屬自己採購的，並非來自院方。

事件爆發後該醫院目前已被封鎖，當地警方也加強搜索並在多個地方進行突襲，逮捕10名涉嫌販賣「假的血小板」嫌疑人，查獲至少18袋血袋，3袋疑似是血小板。據悉，非法集團從不同血庫購買350毫升的血漿，再拆分成小包裝，並貼上血庫的貼紙裝作血小板，每袋以3000至5000盧比（約合1150至1600元新台幣）的價格賣給醫務人員。





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