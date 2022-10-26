12歲妹疑遭性侵丟包　圍觀男不救！眾人「掏手機狂拍」離譜片瘋傳

▲ 印度女童遭性侵丟包，路人只顧圍觀拍影片。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度北方邦發生一起離譜事件，一名年僅12歲的女童據報遭人性侵，身上沾滿血跡被丟包草地，哀求路人幫忙，未料圍觀群眾不但沒有伸出援手，還紛紛拿出手機拍照，荒謬畫面在網路上瘋傳，引發眾怒。

The death of society. A badly injured 12-year-old girl pleads for help as a group of men stand around and film her in UP’s Kannauj. Their faces are clear in this video. Disgusting, bloodless monsters. https://t.co/KLbbB2vmep pic.twitter.com/MhK5G3zPxd — Shiv Aroor (@ShivAroor) October 25, 2022

綜合India TV等當地媒體，這起事件發生在北方邦卡瑙傑地區（Kannauj），一名12歲女童疑似遭人性侵後丟棄在一家民宿後方草地，被發現時傷勢嚴重，手上沾滿血跡。

社群媒體上瘋傳的24秒影片中，女童無力地躺在地上，伸出一隻手向圍觀者求助。雖可聽見他們討論是否有人報警，卻無人上前幫忙，一人一支手機紛紛鏡頭對準女童，拍下她虛弱倒地的模樣，令許多網友不敢置信。

A minor girl was found lying in a pool of blood behind a guest house in #Kannauj . While locals were busy clicking photos, instead of helping her, a Policeman who reached the sport, took her in his arms and ran towards a nearby hospital to save her. pic.twitter.com/AtqRxQpSin — Sanjay (@sanjaykumarpv) October 25, 2022

警方後來趕到，迅速抱起女童並將她送醫。警察局長辛格（Kunwar Anupam Singh）說明，女童全身多處受傷。她被送往地區醫院，又因傷勢過重轉送坎普爾（Kanpur）的大醫院。

女童家屬說明，她24日下午出門買存錢筒，卻到當晚都沒有回家。當地居民則指控，女童遭性侵後被丟包。警方已根據家屬投訴立案，但尚不清楚她是否遭到性侵，目前也無任何人被捕，正等待受害者陳述，強調目前下定論為時過早。

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