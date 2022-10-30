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暴雨狂轟成「紫紅色蕃薯」　今晚起雨勢最猛！下周末降溫又有雨

▲今晚到明天北、東雨勢明顯。（圖／氣象局）

▲今晚到明天北、東雨勢明顯。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今晚開始受到東北季風及颱風「奈格」環流產生的共伴效應影響，北部、東半部將有劇烈雨勢，降雨最明顯的時段落在今晚到明日一整天，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭可能有豪雨以上等級降雨，周三颱風遠離，整體降雨趨緩。受東北季風影響，各地溫度偏低，早晚低溫約20度。

氣象局預報員曾昭誠表示，今晚到周二受到東北季風及颱風「奈格」環流產生的共伴效應影響，迎風面的北部、東半部降雨明顯，其他地方有短暫陣雨，雨勢最劇烈的時段落在今晚到明天一整天，北部、東半部、恆春半島持續有陣雨，且有大雨或豪雨，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭可能有豪雨以上等級降雨。

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周三以後颱風遠離，共伴效應趨緩，整體雨勢也會明顯減少，不過北部、東半部、恆春半島仍有短暫降雨或局部大雨，中南部則有局部短暫陣雨，其他地區多雲。

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▲今晚到明天一整天北部、東半部有雨。（圖／記者李毓康攝）

周四東北季風減弱，北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部僅剩山區有雨，其他地區則是多雲到晴。

周五東北季風再度增強，且類似天氣將延續至周末，北部、東北部又會轉涼雨勢增加，北部、東半部都有局部短暫降雨，中南部有零星降雨，中南部平地則不受影響，仍是多雲到晴的天氣。

溫度方面，今天到周三各地溫度略降1到2度，北部約21到23度，周三清晨溫度最低約20度，中南部今日白天還有29到31度，不過明天受東北風影響，高溫也會下降至約27到29度，低溫普遍22到24度。周四溫度略升，北部高溫回到25度上下。周五再度降溫，北部約20到23度。

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