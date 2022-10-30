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黃珊珊自稱內部民調「坐二望一」衝下去能贏　批藍綠操作棄保拿選票

記者袁茵／台北報導

九合一選戰倒數不到一個月，無黨籍台北市長候選人黃珊珊30日下午舉辦首場大型造勢活動，儘管現場下大雨，但主辦單位仍預估有近1萬人到場。黃珊珊表示，國、民兩黨想讓台北市走回頭路，只要操作顏色與棄保就能取得選票，但自己做的內部民調顯示，她至少坐二望一，且在誤差範圍內。

▲▼黃珊珊、柯文哲出席33總動員—黃珊珊造勢活動。（圖／記者袁茵攝）

▲黃珊珊、柯文哲出席33總動員造勢活動。（圖／記者袁茵攝，下同）

黃珊珊30日下午於台北市政府東大門廣場、信義區松智路進行首場大型造勢活動，民眾黨8名市議員候選人皆到場，而身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲也現身力挺，最後由黃珊珊採大進場方式入場，將現場氣氛帶往高潮。儘管30日下大雨，但主辦單位表示，預估有近1萬人到場。

▲▼黃珊珊、柯文哲出席33總動員—黃珊珊造勢活動。（圖／記者袁茵攝）

黃珊珊致詞時先感謝到場的民眾，提及自己沒辦法看著底下支持者繼續淋雨，自己是從基層來的，沒有顯赫家世背景、強大政黨奧援，在台北市議會擔任21年市議員，靠著自己的努力從高雄一路到台北，也感謝柯文哲3年前邀請她入府擔任副市長，「我看到了這個城市的需要、人民的需要，我也看到了城市問題，跟著市政府解決大家問題。」

黃珊珊指出，因為有這段經歷，讓她擁有勇氣與資格，相信自己可以擔任台北市長重任；這8年來柯文哲於台北創造「改變政治文化」的社會運動，公開透明、開放政府、全民參與、財政紀律是她的信仰，也是他們的共同信念，要讓台北市繼續改變，改變成真。

黃珊珊說，國民黨、民進黨兩黨不想改變，想讓台北市走回回頭路，不斷進行藍綠對決、操作棄保，「他們不想努力，只想要分別人家裡的錢，根本不想努力賺錢。」台灣20年沒有進步，就是因為國民黨、民進黨只想著自己的政黨利益，從沒有將人民放在心裡。

黃珊珊強調，自己的存在證明了努力用功才能得到成就，然而國民黨、民進黨只要操作顏色、操作棄保就能取得選票，並且可以繼續愚弄人民，希望台北市民可以站出來，用智慧告訴藍綠兩黨「你們會被人民淘汰」。

黃珊珊表示，希望大家可以像是柯文哲說的「投票、固票與催票」，今起要翻轉台北，並且翻轉外界的假民調，「我們做的民調，我們至少坐二望一，而且都在誤差範圍內，繼續下去就會衝到第一名。」自己也非常有信心，11月26日投票後的隔一天就可上工，「非常感謝到場的人，我無以回報，只能用生命捍衛台北市民。」

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