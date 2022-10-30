蔣萬安缺席同志遊行卻挺救國團　陳時中批「反時代」

▲陳時中今天下午出席台北市長候選人勞動政見發表會。（圖／記者呂晏慈翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安29日缺席第20屆台灣同志遊行，立場引發質疑。民進黨候選人陳時中30日受訪酸說，原本幫蔣緩頰可能有其他事情，但蔣今天又出席救國團舉辦的「公義、自由、和平、救國」大遊行活動；陳也說，今天的遊行是「反時代」的，應該要放棄不當的紅利。

救國團因不滿遭不當黨產處理委員會「無理清算」，今天下午在總統府前凱達格蘭大道辦「公義、自由、和平、救國」大遊行，包括婦聯會、全國公教軍警消聯誼總會、退警總會等團體都動員相挺。

陳時中今天下午出席出席台北市長候選人勞動政見發表會後受訪說，昨天蔣萬安沒有參加同志大遊行，記者問自己時，自己還幫他緩頰說，可能有一些事情，想說他可能要準備辯論，所以比較忙沒有辦法來，可是蔣萬安今天早上又有時間去參加另外一個遊行，因此覺得幫蔣萬安緩頰的說法沒有必要。

陳時中直指，事實上，同志大遊行是一個價值，一個價值是不會經常變的，不是一個變化性的，「去年你認為這樣子，前年你認為這樣子，今年除非有很大的變化，否則不會變成價值就變沒有，而不去參加」，此外，今天的遊行是反時代的，就是一個要保護以前不當的政治紅利，這是轉型正義要落實的：不當的紅利應該要放棄。

此外，媒體今天也關注，國民黨內部民調評估蔣萬安領先兩位數，但陳時中昨天說自己的民調絕對不可能第三名，聲量也是最高的，是否對自己很有信心？陳時中回應，其實大家在訪談或者看他跑行程時，大家心裡應該也有一定的了解，可能在伯仲之間，都有可能，但是說差到兩位數，相對的可能性是比較低一點。

▲陳時中今天下午接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈翻攝）