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26K徵司機員「符合南部市場行情」　高捷挨轟急改口：研擬調薪

▲▼高雄輕軌,輕軌,軌道。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄捷運、輕軌的司機薪資太低挨轟。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

有網友發現高雄捷運職缺薪水普遍偏低，列車駕駛、車輛維修員、水電維修員月薪最低只有2.6萬，其中駕駛月薪最高，但仍只有3萬元，高捷公司昨（29）日出面解釋時說「職缺敘薪符合南部市場的行情」又被轟，高捷今（30）日再度發出新聞稿表示，已積極研擬調薪方案，善盡照顧員工責任。

日前一名網友在論壇Dcard發文表示，「看了高雄捷運的職缺，都要輪各種班別，薪水還都兩萬多塊，也太淒慘了吧，資本額130億呢？還是他們福利很強大？」

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▲高雄輕軌成圓。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄捷運、輕軌的司機薪資太低挨轟。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

對於網友的質疑，高捷昨天出面解釋，雖然近兩年疫情嚴重影響運量，但高捷所有同仁同仁仍堅守崗位辛苦付出，考量市場行情以及近年物價與基本薪資調漲，將會以兼顧公司營運狀況及照顧同仁為首要目標。

但高捷的說法網友不買單，高捷今日再度指出，高捷公司為台灣唯一民營的捷運公司，與桃捷、中捷、北捷並不相同，有關基層新進同仁起薪資偏低，高捷公司已全面研擬薪給待遇調整方案，朝照顧基層同仁並兼顧公司永續經營方向辦理，以提升員工士氣。

高捷公司新進人員薪資水準，如以新進司機員為例，將依試用工作表現及相關工作經驗給予敘薪2萬6900元到3萬元，除了一年12個月薪資外，另有三節慰問金、年終獎金、考績獎金及不請假獎金等合計約2到3個月，全年薪資月數可達14到15個月。

此外，高捷公司同仁如有超時工作或輪值大小夜班者，另支給加班費或夜點費，全年度如有盈餘獲利，也會依公司法規定提撥員工酬勞，亦提供員工優於現行法令之福利項目，例如團體保險、員工健康檢查、結婚補助及新生兒祝賀金等。

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