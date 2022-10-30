獨／砸15萬訂金改裝哈雷！他苦等4個月　被通知老闆過世錢不能退

記者許權毅／台中報導

高雄一名王先生6月向台中知名哈雷改裝廠下訂總計約30萬訂單，並且支付15萬訂金，不料等待到10月「材料都沒來」，過程中車廠老闆皆回覆「有在催」，王男10月25日再次詢問時，老闆友人表示「老闆過世了」，15萬訂金則無法退還。老闆友人表示，因老闆沒有繼承人跟負責人，目前就走法律途徑處理。

▲高雄一名王先生到台中南屯知名改車廠下單，並付了15萬訂金，時隔4個月，店家表示老闆過世，店裡無負責人，不能夠代替老闆退款。（圖／當事人提供）



高雄一名王先生6月22日花了60萬，購買一台數量相當少的二手哈雷Night rod，並到台中跟知名哈雷改裝車廠談改裝事宜，王男請店家老闆代訂零件、改裝總計費用約30萬元，並且匯款15萬元當作訂金。沒想到6月到9月間，連續詢問老闆6次訂貨狀況，皆得到「持續催貨中」、「還沒到貨」，直到10月初店家開始沒回覆，轉由老闆友人代為聯繫，直到10月25日再次詢問，對方才說「老闆去世了」，費用則無法協助處理退還。

▲王先生以60萬元左右購入二手哈雷Night rod，並透露當初就是看中店家相當知名，從遠從高雄上來台中簽約，也認為以店家的規模值得信賴。（圖／當事人提供）



王先生要求把訂金15萬退回，但老闆友人表示，老闆突然離世，沒有交代繼承人或公司狀況，對公司狀況完全不了解，目前只是暫時協助收尾，沒有辦法協助退費。之後王先生再度詢問，對方則搞消失拒接電話。

▲▼王先生的訂單總價將近30萬元，當時馬上付了15萬訂金。（圖／當事人提供）



王先生表示，目前已到派出所備案，並在28日親自到店家了解狀況，發現店家仍有開門，裡頭還擺放許多重機，確實在進行收尾工作。王先生認為，店家還是要有人出來負責、有交代，也能理解老闆過世狀況混亂，但是不能搞消失，不管是退回多少錢都能夠談，會看對方態度決定是否提告。

▲▼王先生從6月起持續關心訂單狀況，對方都表示積極催貨中。（圖／當事人提供，點圖可放大）



記者致電給店家，該男證實有此事，並說「既然已經要報案，就走法律途徑」，現在店裡就是沒有負責人跟繼承人的狀態，因老闆死亡，那些屬於老闆的遺產，沒有辦法去退，加上老闆妻子並沒有要繼承，也不是股東，目前自己只是協助處理掉手邊的事情，目前處理方式就是法律途徑。

▲老闆離世後，由老闆友人協助處理，卻拒接電話，讓王先生相當擔心。（圖／當事人提供，點圖可放大）



律師洪家駿表示，若消費者是跟公司行號下訂，與負責人遺產無關，消費者對公司提告的話，則會扣押公司的帳戶以及財產，既然是跟公司簽約，拜託公司改裝、代訂，應該先向公司發存證信函，要求對方限期履行，如果期限內沒有履行，就必須跟公司解除或終止契約，去法院提告，要求退還購買的金額。

洪家駿補充說，一般買賣與遺產無關，遺產是家事的問題，兩個不能混為一談。公司要解散或是結束營業，都要進行清算了結現物，清算完畢後才能正式結束營業。

▲王先生表示，目前會先看對方如何處理，不排除走法律途徑。（圖／記者許權毅攝）