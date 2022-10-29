快訊／鳳山銀樓搶案嫌犯落網！他犯案變裝徒步逃　製造斷點躲2天

▲高雄市鳳山一家銀樓被搶，嫌犯落網 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山分局轄內成功路一家銀樓27日晚間遭搶奪。犯嫌身穿黑色外套與鴨舌帽，假藉購買名義於挑選時，朝老闆臉部噴辣椒水，趁機搶奪櫃檯金飾後逃逸，經過2天的追查，終於逮捕嫌犯。

警方表示，39歲鍾姓嫌犯刻意避免使用交通工具，以徒步方式逃離，並多次換裝且頻繁進出公共場所及公園等場所製造斷點，增加警方調閱監視器及查訪難度，專案小組不眠不休比對數百支監視器與查訪，終於鎖定他，並向高雄地檢署聲請拘票，在29日17時許緝獲，也在鍾嫌家中起獲贓物金項鍊1條，另金項鍊1條及金戒指1枚已遭鍾嫌拿至當鋪典當，全案依搶奪罪移送高雄地檢署偵辦。

這起案件發生在鳳山成功路，警方在27日20時許接獲報案，一名男子搶走銀樓內兩條金項鍊及一只金戒指，他沒有持有任何刀械，搶完之後就徒步往市場逃逸，銀樓說損失約新台幣15萬元。

警方透過監視器發現，這家銀樓比較「傳統」，所以沒有像一般銀樓，有開門的暗鎖，同時老闆夫妻的年紀較大，也沒有防備之心，雖然在整起搶案發生之後，老闆娘一度想要追出去，不過礙於年紀跟體力，只能眼睜睜看著他跑掉。

▲高雄市鳳山一家銀樓被搶，嫌犯落網 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

