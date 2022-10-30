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社會 社會焦點 保障人權

鳶嘴稍來步道藏「殺人陷阱」　山友墜崖斷手疑攀繩遭故意割斷

▲▼ 。（圖／資料照）

▲鄭姓男子昨攀鳶嘴稍來步道不慎跌落邊坡。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市鄭姓男子等4人，29日前往鳶嘴稍來步道健行，其中鄭男不慎跌落20公尺邊坡，造成頭部挫傷、左手骨折，經救難人員協助包紮，幸無生命危險。有山友今在臉書登山社團指稱，鄭男受傷的原因，竟是鳶嘴山的攀繩疑遭不明人士故意切斷，宛如「超完美殺人陷阱」，相當危險。轄區和平警分局及台中市消防局表示，已通報東勢林管處調查。

▲▼ 。（圖／截取自臉書「靠北登山大小事」）

▲山友指稱，鳶嘴稍來步道攀繩疑遭人割斷。（圖／截取自臉書「靠北登山大小事」）

消防人員昨接獲通報，登山口約1公里處，鄭男（41歲）不慎滑落20公尺深的邊坡，出動4人前往救護，抵達現場發現鄭男頭部外傷，左手腕骨折，意識清楚，以攙扶方式協助患者下山。

30日有山友於臉書社團「靠北登山大小事」Po文表示，「稍來山昨天有人故意切掉繩子，並差點出了人命」，該名山友指出，大雪山林道3.2公里登山口90%以上的繩索遭故意割斷，且被割斷的部分還附著在樹幹上，如同超完美殺人陷阱。

山友推測，可能是有其他山友為了護樹或認為繩子破壞大自然美觀，但他也說，護樹與大自然美觀比較重要，還是人命比較重要，他不知道也不評論，但若要割斷繩索也請清除乾淨，不要製造殺人陷阱。

和平警分局表示，昨日發生山友跌落邊坡意外後，有接獲山友反映，已將相關訊息轉報東勢林管處調查；東勢林管處今日偕同保七總隊第五大隊，派員到場勘查，確保山友登山安全。

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