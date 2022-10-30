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梨泰院急救現場曝！醫護擠不進求助民眾　米老鼠、木乃伊狂奔幫CPR

記者葉睿涵／綜合報導

南韓梨泰院29日的萬聖節活動爆發嚴重踩踏事故，造成153死103傷，其中最小的死者只有16歲。推特晚間也流出現場畫面，顯示警消抵達現場後，因人潮擁擠擠不進現場，導致事故現場急缺人手，而人群中幾名穿著奇裝異服的民眾，也熱心衝到前線搶救，與死神搶命。

韓媒報導，梨泰院大部分的死者，都是因為心臟驟停，錯過4分鐘的黃金救援時間，搶救不及才不幸逝世。然而，首爾警消其實在接獲通報後，便已立刻趕到梨泰院現場，不過由於現場人潮眾多，救護人員無法在第一時間擠入事故現場搶救，進而導致大量死傷。

▲▼梨泰院意外爆發後，警消因人潮擁擠擠不進現場，只能求助民眾協助搶救。（圖／翻攝自推特）

▲梨泰院意外爆發後，警消因人潮擁擠擠不進現場，只能求助民眾協助搶救。（圖／翻攝自推特）

推特29日流出影片，顯示救護車和消防車抵達現場後，因被人潮擋在了事發現場外面，加上還有不少醫護人員也被困在路上、來不及趕到現場，但現場的死傷實在太嚴重，因此當局只好向現場民眾求助，「現場有女生是護理師嗎？有沒有人會CPR（心肺復甦術）的？拜託來幫幫忙」。

現場不少民眾聽到後，幾名或裝扮成木乃伊，或戴著米老鼠頭套的男女，不顧自己仍穿著高跟鞋或奇裝異服，熱心地衝出封鎖線，立刻跑到現場救人，場面十分感人。當局30日公佈最新數據，宣布梨泰院踩踏事故目前已造成153死103傷，其中包括24名重傷傷患，與79名輕傷傷者，而最小的死者只有16歲。

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