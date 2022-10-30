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問「北市今年會控管跨年人數？」被噓爆　台灣早有1管制防意外

▲▼台北跨年晚會人潮狀況。（圖／記者袁茵攝）

▲台北跨年晚會都有進行管制。（圖／記者袁茵攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

南韓解封後的第一個萬聖節卻爆出憾事！梨泰院29日晚間湧入約10萬人，許多人被活活擠死，大規模推擠事故引爆台灣網友議論。其中，就有人問卦，「台北市今年會控管跨年人數嗎？」結果反被開噓。不過，台北市早在20年前就執行「特定場所容留人數管制規則」，以維持公共場所安全，多個縣市也陸續跟進。

有網友在PTT的Gossiping板上發文，「台北市今年會控管跨年人數嗎？」說他看到韓國發生嚴重的踩踏事件，再想想台灣最多人潮的時間，認為應該是「每年的12/31日 台北101廣場」，也就是台北101跨年晚會，「以往都沒限制人數，你只要能擠得進去都行，那年底台北市政府會因為這個案例限制人數嗎？我是覺得控管比較好啦！即使會被罵。」

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貼文一出，馬上有人開噓，「一直都有在控管啊大大」、「10年前的跨年場就在管控人流了」、「台灣現在大型活動幾乎有交維計畫，至少都會有列疏散方式」、「近幾年疫情控管更兇」、「舞台前人最擠的地方也都有鐵欄杆分區跟預留緊急醫療通道，一個區塊滿後就是只出不進。」也有人表示，「台北基本上沒這種死亡地形吧」、「梨泰院那個密度太扯。」

將在11月11日開幕的新北耶誕城也引發關注，不少人擔心是否有相應的防範措施與機制。對此，新北市府觀旅局坦承，按歷年最多的人潮經驗，平日單日人潮約10萬，今年可能要再往上增加，不過會採分階段分流機制、一進一出單向通行管制等，以民眾安全第一為活動主要考量，一定做好現場安全維護。

▲▼新北耶誕城。（圖／新北觀光局提供）

▲也有網友點名新北耶誕城的人潮才恐怖。（圖／新北觀光局提供）

台北市長柯文哲則表示，自從八仙塵爆後，他就警覺到群眾群聚可能造成的危機，因此設立公安機制，只要超過1千人、持續超過2小時的展覽、博覽會、燈會、跨年、祭典、派對等等，主辦單位都必須提出活動安全及交通維護計畫，以及活動場所、使用器材、可燃性物質等計畫。「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」4年前通過後，台北市不論舉辦跨年、路跑、燈會，都有SOP可供依據。

此外，台灣多個縣市也早在2002年就陸續實施「容留人數總量管制」。起初，台北市多位議員針對大賣場可能因人潮洶湧引發公共安全問題進行質詢，後來台北市制訂並通過「特定場所容留人數管制規則」，要求特定場所必須向消防局完成申報及核定容留人數，以維持公共場所安全。

其中，特定場所包含舞廳、舞場、酒家、酒吧、飲酒店、視聽歌唱、使用樓地板面積合計在五千平方公尺以上之百貨商場、超級市場及其他類似場所。除了完成申報，也要設置容留人數標示牌，若未依規定也沒有在期限內改善，業者不僅得附違規罰鍰，還可能遭處分停止供水、供電。後來，多個縣市也制定相關條例，防止公共場所發生意外。

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