網路數據：高虹安憤怒指數多對手1倍　藍白友軍聲量消風

▲新竹市長候選人高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安論文爭議續燒，日前資策會宣稱已提起刑事自訴，控告高違反《著作權法》，還有網友發起「下載高虹安論文」活動，目前下載量已破百萬。臉書粉絲專頁「今天有數嗎」公布最新網路數據調查指出，高虹安的憤怒指數是民進黨新竹市長候選人沈慧虹的2倍，且上周藍白陣營聲援聲量比例從45％下降至38％，可能是因其爭議多，導致友軍聲援銳減。

「今天有數嗎」透過臉書粉絲專頁公佈網路數據調查結果，透過QSearch系統統計，沈慧虹與高虹安兩人在10月24日至10月28日之間的聲量，可看見高虹安除了憤怒指數是對手沈慧虹的兩倍之高，透過聲量來源解析，也可看見沈慧虹有高達 72% 是來自同陣營的「讚聲」，而高虹安僅有不到3成聲量是來自友軍。

該粉專表示，相較於之前高虹安惹出學歷歧視爭議，來自藍營與白營的聲量尚有45%，但隨著高虹安爭議越來越多，到了上週，藍營與白營的聲量合計只剩下38%，聲援高虹安的聲量越來越少。

該粉專分析，高虹安陣營面對論文案始終採取強硬回應的態度，加上爆出競總疑似違建、助理葉國文被報導身價上億卻積欠員工薪資、保費，還涉嫌賄選等各類爭議，就大數據分析來看，對選戰氣勢也有一定影響。此外，網路大數據顯示，高虹安不僅憤怒指數高，由於爭議越爆越多，支持的聲量來源也越來越少。

▲「今天有數嗎」公布網路數據調查結果。（圖／翻攝自Facebook／今天有數嗎）