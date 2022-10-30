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梨泰院151死！醫護揭「壓力窒息」骨牌效應：站著都可能被活活擠死

▲▼梨泰院踩踏事件起因畫面，堆疊的人體填滿2層樓。（圖／翻攝自推特／@ha_hello__）

▲梨泰院踩踏事件起因畫面，堆疊的人體填滿2層樓。（圖／翻攝自推特／@ha_hello__）

記者楊晏琳／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日晚間發生嚴重踩踏事件，目前已知151人死亡。有醫護人員解釋，踩踏事件OHCA（到院前心肺功能停止）的機轉是以「壓力造成的窒息」為主，從窒息開始的5～10分鐘後，腦部就會開始造成不可逆的神經傷害，並直言這種救援等級難度非常高。

韓聯社報導，目前仍有高達270人失蹤或聯絡不上，死亡人數後續可能還會調高。有醫護網友在PTT發文說明，踩踏事件之所以會造成大規模傷亡，主要是「壓力窒息」所造成。基本上，每平方公尺9個人以上的場地，有更大的機率造成壓力窒息，「意思就是你也不用去被踩了，光是人群擠壓的壓力就會像巨人的大手一樣把你擠到無法呼吸。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自ptt）

▲另有網友補充造成壓力窒息的場地比例。（圖／翻攝自ptt）

網友補充，此種狀況通常前後排不一定知道發生什麼事，可能後排以為前排在嗨，但前排已在逃生卻被擋下，最後造成群體混亂，水泄不通。

此外，一個人跌倒引起的骨牌效應會讓更多人相繼跌在地上，造成踩踏傷害或人體疊加、爬不起來、窒息、甚至骨折內出血等狀況。該名網友也直言，這種等級的救援難度非常高，且窒息一般預後也不會太好，從窒息開始的5～10分鐘後，腦部就會開始造成不可逆的神經傷害。

「光是從救難資源出勤到場，還要配合警方現場動亂的人群，真正接觸到患者的時間應該已經超過十分鐘了！」網友表示，這種窒息通常也不太可能實施電擊復甦，只能進行CPR。

網友也拿過去台灣大型災難相比，表示梨泰院踩踏事件不大一樣，「八仙至少地大，且剛好在能量發達的北海 北市新北」、「我參與過的以八一氣爆來說，現場雖然也是大傷，但是路人基本上都避開了，現場檢傷發牌相對簡單」、「普悠瑪事件雖然受困地點狹窄，但列車都有車窗，車門可以破壞，不致於到營救困難的地步。」

網友表示，不同於火災房間生存及地震掩體生存，踩踏事件用另一個方法說就是「擠壓事件」，無論是站立平行造成的擠壓，或跌倒造成的擠壓跟挫傷，都會造成成壓力性窒息，「所以說不一定全部都是踩踏OHCA的，而是有可能站著因為密度過大活活被擠死的。」

雖然台灣尚未發生過嚴重踩踏事件，不過該網友也勸世，踩踏事件尚無避難方法，祈福之餘能借鏡一下是好事，並建議這種場合少去，若真的想去，盡量靠近逃生處；行有餘力學一下CPR，在救援小組到來之前的10分鐘內，能多壓一個人，就會少一個植物人或是腦死的悲劇。

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梨泰院踩踏事件OHCA壓力窒息

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