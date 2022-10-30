　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

香港蘭桂坊29年前爆人踩人慘劇！200人被困「人牆」　釀21死63傷

▲▼ 蘭桂坊踩踏。（圖／香港電台）

▲蘭桂坊踩踏事件現場。（圖／香港電台）

記者蔡儀潔／綜合報導

韓國梨泰院踩踏事件震驚各界，香港蘭桂坊1993年1月1日也爆發嚴重人群踩踏事故，釀成21死、63傷，警方此後多在大型慶祝活動時實施人流管制。

蘭桂坊慘劇是香港最嚴重的人群踩踏事故。據當時報導，1992年12月31日大除夕晚上，商業電台在蘭桂坊舉辦新年倒數流行音樂會，大批市民及遊客慶祝。警方當時派駐118名警員在場維持秩序。

接近元旦倒數，現場聚集近2萬人，很多人從酒吧和餐廳湧出街上迎接新年，場面開始失控，有人噴射噴霧綵帶和噴霧雪花、噴灑飲料，令路面非常濕滑，有不少人走避免被噴中。人群中更有人扔酒瓶甚至磚塊，焚燒報紙。

新年倒數結束後，群眾開始沿德己立街往下走離開，擠滿了馬路和人行道，十字路口兩旁街道不斷有人群湧出，也有少數人試圖沿德己立街往上走。

首先在人群中有差不多同一排的若干人近乎同時跌倒，隨後的人受身後人群擠壓，倒在已倒地的人上方，如是者多人相繼倒下，造成骨牌效應。

直至人堆疊到一定高度，受擠壓的人不再倒在人堆上方，而是以直立姿勢緊緊地壓著人堆，形成一些目擊者說的「人牆」。高級警司張之琛估計，這些人堆有5層人疊在一起，而被困人牆內的人數最少有150至200人。

此時在場群眾仍不知發生事故，繼續有人群沿蘭桂坊往西走湧至德己立街，加大人牆所受的壓力。及後現場發現有人受傷，呼救聲始起彼落，人群才停止擠壓。大量傷者倒臥在道路兩旁，遊人的個人物品則散落一地。

事件最終造成21死、63傷，最後報告《The Lan Kwai Fong disaster on January 1, 1993: final report》於1993年2月26日發表，提到主因之一是有公眾娛樂節目舉行，而商業電台為節目申請活動牌照時預計人數只有1000人。報告建議，當局審批牌照需要加倍謹慎，若對預計人數有疑問，應該向申請者提出。

►1800元入手！「SK-II晶緻活膚乳液」養出柔嫩美肌

ET快訊
快訊／韓3大電視台宣布：停播所有綜藝節目！
警衝梨泰院「有人快死了，請後退」！　年輕人反應超扯
梨泰院233人死傷　完整時間軸！10：22爆「第一聲慘叫」災
梨泰院「骨牌疊6層」！　20歲妹哭：現場像墳墓
97女54男命喪梨泰院！失蹤暴增至355人　19外國死者國籍
站著活活被擠死！還原「梨泰院煉獄現場」：根本不是被踩死
梨泰院死傷慘烈　全因「1特殊地形」惹禍
快訊／梨泰院151死「有無台灣人？」　外交部回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

民眾爭睹錢塘江「鬼王潮」！　下秒被拍飛臣服大自然力量

香港蘭桂坊29年前爆人踩人慘劇！200人被困「人牆」　釀21死63傷

梨泰院149死有1中國公民遇難！　中駐韓大使館：立即啟動應急機制

公益市集再出發　週末閤家好去處

習近平參觀「紅旗渠」：社會主義是拿命換來的　新時代也是如此

媽去世前堅持做「最後一餐」　兒見憔悴背影暴哭：味道和以前一樣

「焙」你在一起　攜手創佳緣

剛出生嬰兒「這一動作」瞬間爆紅　眾人笑：忘了喝孟婆湯

拒絕拆遷！民宅被挖成「孤島」落差3公尺　進出家門得爬梯子

菜市場驚現美豔人妻炒米粉！精緻打扮狂吸42萬粉　一天賣出200碗

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

8歲妹立志當髮香區幼苗　尬舞峮峮「同步炸裂」！

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

開車撞進陳其邁造勢舞台　男子被救出「酒測值1.08」

爽拋玩具「砸中爸要害」　崩潰慘叫..兒竟秒露燦笑

在戶外練習拋接雜耍環　竟精準套上「路過海鷗」

民眾爭睹錢塘江「鬼王潮」！　下秒被拍飛臣服大自然力量

香港蘭桂坊29年前爆人踩人慘劇！200人被困「人牆」　釀21死63傷

梨泰院149死有1中國公民遇難！　中駐韓大使館：立即啟動應急機制

公益市集再出發　週末閤家好去處

習近平參觀「紅旗渠」：社會主義是拿命換來的　新時代也是如此

媽去世前堅持做「最後一餐」　兒見憔悴背影暴哭：味道和以前一樣

「焙」你在一起　攜手創佳緣

剛出生嬰兒「這一動作」瞬間爆紅　眾人笑：忘了喝孟婆湯

拒絕拆遷！民宅被挖成「孤島」落差3公尺　進出家門得爬梯子

菜市場驚現美豔人妻炒米粉！精緻打扮狂吸42萬粉　一天賣出200碗

梨泰院事故直擊／鴻海前員工心有餘悸　200公尺花20分鐘「被推出來」

食物跟動物口水調和！高雄知名肉燥飯遭爆噁心　衛生局說話了

蔡英文4天3度合體催基本盤？　陳時中：我要做全民的市長

旗津騎士闖紅燈還「掉出一包」　雙面膠貼內褲不夠黏這下慘了

新北耶誕城借鏡梨泰院踩踏事件？　侯友宜：沒有安全就沒有一切

韓3大電視台「停播所有綜藝節目」　4名人悼念梨泰院事件：大家一起祈禱

兄弟2勝0敗聽牌晉級機率百分百！吳哲源先發對決鋼龍

百貨公司瞬間解體、跨江大橋斷3截！南韓5大「人禍慘案」黑幕曝光

威剛連續三年獲「2022亞洲最佳職場」　為唯一入選台灣品牌

梨泰院人擠人「痛苦致死過程」曝！　ICU醫揭隱藏危機：跌倒就像被活埋

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

大陸熱門新聞

剛出生嬰兒「這一動作」瞬間爆紅

接錯孫女！迷糊阿公：她叫我爺爺

媽去世前堅持做最後一餐　兒見背影暴哭

女友同住準公婆7天　男友秒取消婚禮

美豔人妻路邊炒米粉　狂吸42萬粉

公益市集再出發　週末閤家好去處

蘭桂坊29年前人踩人慘劇　釀21死

習近平參觀紅旗渠：社會主義是拿命換來的

拒拆遷！民宅被挖成「孤島」畫面曝

梨泰院149死有1中國公民遇難

「焙」你在一起　攜手創佳緣

男帶女兒進廁所30分鐘未出　列車員破門一看怒了

四川泳池湧入6千人消暑　池水泛黃

天天叫外送養網婆　傻男被用888元轉賣崩潰了

更多熱門

相關新聞

他目擊人被抬出梨泰院「身體變藍色」！太平間全塞爆

他目擊人被抬出梨泰院「身體變藍色」！太平間全塞爆

南韓首爾梨泰院29日晚間舉辦萬聖節活動，截至上午9點，累積151死、82傷，許多民眾目擊很多人被抬出，就地在路邊實施CPR急救，但仍有上百人不治身亡，暫時被安置在路邊，大多數死者被送往醫院，卻因為遺體暴增，醫院太平間完全不夠，截至凌晨4點仍有46名死者遺體被移送到體育館暫放，據現場目擊者透露，被抬出來的人身體都變藍紫色，畫面相當恐怖。

梨泰院151死82傷　南韓證實19外國人喪命

梨泰院151死82傷　南韓證實19外國人喪命

梨泰院倖存者目睹「多人半身卡住明顯死亡」！

梨泰院倖存者目睹「多人半身卡住明顯死亡」！

梨泰院149死有1中國公民遇難

梨泰院149死有1中國公民遇難

梨泰院現場驚見美軍幫搶救！韓國媳揭3原因變煉獄

梨泰院現場驚見美軍幫搶救！韓國媳揭3原因變煉獄

關鍵字：

梨泰院人踩人蘭桂坊

讀者迴響

熱門新聞

梨泰院死傷100↑　網紅曝實況嚇壞

滿地遺體全部光腳！　梨泰院踩踏死者褲子都掉了

梨泰院50人心跳停　現場畫面曝光

梨泰院踩踏獲救！她見男友躺地崩潰

女孩被百人卡死「整張臉死白」10秒片曝光！

尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫揭致命因素

踩踏起因畫面曝光　人體填滿小巷

梨泰院20歲倖存者還原現場

梨泰院「沙丁魚式人潮」！整排躺地

10萬人塞爆梨泰院「空拍照」曝！巷內驚見大量遺體

滴妹走鐘獎「炸出超巨車頭燈」

他5小時前錄梨泰院歡慶畫面　一句話預言死亡悲劇

踩踏事故確定2死　死傷超過百人

玉女歌手消失30年　恩師爆「婚禮沒受邀」！

南韓發生「踩踏事件」50人心臟驟停

更多

最夯影音

更多
走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u
賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面