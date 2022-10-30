香港蘭桂坊29年前爆人踩人慘劇！200人被困「人牆」　釀21死63傷

▲蘭桂坊踩踏事件現場。（圖／香港電台）

記者蔡儀潔／綜合報導

韓國梨泰院踩踏事件震驚各界，香港蘭桂坊1993年1月1日也爆發嚴重人群踩踏事故，釀成21死、63傷，警方此後多在大型慶祝活動時實施人流管制。

蘭桂坊慘劇是香港最嚴重的人群踩踏事故。據當時報導，1992年12月31日大除夕晚上，商業電台在蘭桂坊舉辦新年倒數流行音樂會，大批市民及遊客慶祝。警方當時派駐118名警員在場維持秩序。

接近元旦倒數，現場聚集近2萬人，很多人從酒吧和餐廳湧出街上迎接新年，場面開始失控，有人噴射噴霧綵帶和噴霧雪花、噴灑飲料，令路面非常濕滑，有不少人走避免被噴中。人群中更有人扔酒瓶甚至磚塊，焚燒報紙。

新年倒數結束後，群眾開始沿德己立街往下走離開，擠滿了馬路和人行道，十字路口兩旁街道不斷有人群湧出，也有少數人試圖沿德己立街往上走。

首先在人群中有差不多同一排的若干人近乎同時跌倒，隨後的人受身後人群擠壓，倒在已倒地的人上方，如是者多人相繼倒下，造成骨牌效應。

直至人堆疊到一定高度，受擠壓的人不再倒在人堆上方，而是以直立姿勢緊緊地壓著人堆，形成一些目擊者說的「人牆」。高級警司張之琛估計，這些人堆有5層人疊在一起，而被困人牆內的人數最少有150至200人。

此時在場群眾仍不知發生事故，繼續有人群沿蘭桂坊往西走湧至德己立街，加大人牆所受的壓力。及後現場發現有人受傷，呼救聲始起彼落，人群才停止擠壓。大量傷者倒臥在道路兩旁，遊人的個人物品則散落一地。

事件最終造成21死、63傷，最後報告《The Lan Kwai Fong disaster on January 1, 1993: final report》於1993年2月26日發表，提到主因之一是有公眾娛樂節目舉行，而商業電台為節目申請活動牌照時預計人數只有1000人。報告建議，當局審批牌照需要加倍謹慎，若對預計人數有疑問，應該向申請者提出。