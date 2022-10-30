南韓14小時連發大事件！梨泰院踩踏慘死149人　爆規模4.1地震

記者張靖榕／綜合外電報導

南韓29日上午8時許至晚間10時許，14小時內接連發生今年最大地震，以及2014年來最嚴重平民死傷事件。晚間發生的梨泰院踩踏事故，最新死傷人數已增至149死、76傷。

韓聯社報導，南韓29日上午8時27分發生規模4.1地震，震央忠清北道槐山郡長延面鳥谷里位於南韓中部，震源深度12公里，是南北韓從開始觀測氣象以來排行第38大的地震。

▲▼現場極度混亂，失去呼吸心跳、失去意識、呼吸困難和已經身亡的人倒在一起。（圖／翻攝推特）

同天晚間10時15分左右，慶祝疫情解封後第一個萬聖節而紛紛湧入梨泰院的10萬人潮，因尚未釐清的原因爆發嚴重踩踏事件，在多斜坡、巷道狹小的空間裡萬人推擠，導致人群如骨牌般紛紛倒壓在彼此身上，再加上後方不斷推擠，人群被壓縮得毫無空隙，一度發生人怎麼也拉不出來的慘況。

現場情況混亂，一邊倒著整排全光著雙腳的遺體，部分褲子更因推擠脫落至腳踝處，一邊是倒地失去呼吸心跳，仍被急救中的男男女女，另一邊則是裹著緊急救生毯防止失溫的民眾。目前已知149死，76名傷者中有57人情況嚴重。

▲梨泰院踩踏慘案，不論生者死者都發生鞋子脫落、腳部受傷的情況。（圖／路透）