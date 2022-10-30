梨泰院恐怖推擠釀百人死傷！傳起因「有名人到場掀轟動」

▲梨泰院踩踏慘案。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

南韓梨泰院29日舉行的萬聖節派對發生大型人為災難，目前推測死傷超過100人以上，大多都為20多歲女性。有消息指出，是因有名人在當地一間酒吧現身，引發轟動，進而造成大批民眾聚集而發生後續意外，但詳細情況仍有待警方進一步調查釐清。

البوست من ساعه بس والي توفوا وصل عددهم لـ 81 متخيلين !! البعض اختنق من العدد الهائل من الناس والي صارت في سكته قلبيه ومنهم الي من التدافع ويقولوا اعطوهم حلوئ من الممكن انها تكون مخ..درات...#Itaewon #이태원 #Halloweenpic.twitter.com/NPxMjsI5au — ???????????????? (@i_tatamic) October 29, 2022

綜合韓媒報導，梨泰院29日湧入數萬人到場歡慶萬聖節，周圍至少部屬大量警力，直到當地晚間10時40分許，突然傳出有約20人疑因踩踏事故而昏倒的傳聞，事後傷者越來越多，目前至少100多人，大批的醫護人員也到場進行搶救。

#이태원

Most heartbreaking and tragic incident in Itaewon Halloween parade. Multiple people dead due to cardiac arrest. pic.twitter.com/Sh25DrGO3J — Saurav Bajoria (@saurav_bajoria) October 29, 2022

總統尹錫悅聞訊後，已下達緊急命令，並表示希望以行政安全部長李祥敏為首的所有相關部門和機構，盡一切可能及時為受害者提供急救和治療。他同時也向國家警察廳和全國地方政府呼籲，希望能確保全國舉辦的萬聖節活動有秩序地進行，以便及時做安全檢查和安全措施的處置。