梨泰院恐怖推擠釀百人死傷！傳起因「有名人到場掀轟動」

▲梨泰院踩踏慘案。(圖/路透)

記者閔文昱/綜合報導

南韓梨泰院29日舉行的萬聖節派對發生大型人為災難,目前推測死傷超過100人以上,大多都為20多歲女性。有消息指出,是因有名人在當地一間酒吧現身,引發轟動,進而造成大批民眾聚集而發生後續意外,但詳細情況仍有待警方進一步調查釐清。

綜合韓媒報導,梨泰院29日湧入數萬人到場歡慶萬聖節,周圍至少部屬大量警力,直到當地晚間10時40分許,突然傳出有約20人疑因踩踏事故而昏倒的傳聞,事後傷者越來越多,目前至少100多人,大批的醫護人員也到場進行搶救。

Most heartbreaking and tragic incident in Itaewon Halloween parade. Multiple people dead due to cardiac arrest. pic.twitter.com/Sh25DrGO3J