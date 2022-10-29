阿中挺同志！陳時中喊話「我當市長會讓首都落實性別平權」

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者宋良義攝）

記者閔文昱／綜合報導

邁入第20屆台灣同志遊行，今（29日）下午在台北市政府前市民廣場登場，民進黨台北市長候選人陳時中除了到場支持外，他也在臉書喊話，自己明確主張挺同志，也公開挺平權，「未來，我當市長，會努力讓首都持續落實性別平權，無論何種性別與性向認同的人，都能以自己舒適自在的方式生活著，好好愛人，彼此相愛。」

陳時中臉書全文如下：

今日風雨不改，十萬人上街，撐出一道多元美麗的彩虹。

很高興，能跟著民主進步黨婦女部與青年部，一同參加已舉辦到第20屆同志遊行。事實上，我看見現場許多朋友踴躍參與，遊行人潮絡繹不絕。我想，今年的遊行主題是如何解構性別框架，幫助台灣社會更進一步，學習去尊重個人選擇與身體自主權。

我明確主張挺同志，也公開挺平權。回顧過去，大家共同努力這麼久，今天幾位陪我走完全程的市議員，都和我提及先前辛苦點滴。看見社會大眾逐漸理解，改變過去因資訊落差對同志群體的污名化印象。

我們戴上彩虹口罩，象徵打破性別與顏色的刻板印象，放下成見才能更愛自己和周遭所有人。我的好朋友羅一鈞，日前受邀在舞台上唱〈暖暖〉，其中那句歌詞「我想說其實你很好，你自己卻不知道」。就是要努力傳達愛的力量，不要自卑、要更珍惜自己。我也一再強調，我們的敵人是病毒，而不是彼此。普世的信念、價值與原則，不會因為我在選舉而改變。

未來，我當市長，會努力讓首都持續落實性別平權，無論何種性別與性向認同的人，都能以自己舒適自在的方式生活著，好好愛人，彼此相愛。

今天屬於所有心中有愛、愛無差別的人。

#阿中挺同志