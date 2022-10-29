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民進黨選不好影響國際看台灣？　蔣萬安嗆蔡英文：可讓民主法治重現

▲▼ 蔣萬安出席吳世正市議員競選總部成立大會暨藝文展演活動 。（圖／蔣萬安競辦提供）

▲蔣萬安。（圖／蔣萬安競辦提供）

實習記者李密／台北報導

日昨總統蔡英文在民進黨「人蔘轉大人」社群之夜致詞時表示，若民進黨年底的選舉結果不好，會影響國際如何解讀，會猜問「台灣人民是不是改變主意了？」對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安29日表示，若11/26民進黨輸了，國際社會將會看到台灣的民主法治再度彰顯，人民會用手中的選票，讓中華民國的民主、法治重見天日。

▲總統蔡英文出席民進黨社群之夜。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文出席民進黨社群之夜。（圖／記者林敬旻攝）

蔡英文昨（28日）在民進黨社群之夜到場支持年底參加九合一選舉的候選人，並號召年輕朋友相挺18歲公民權。蔡英文於致詞時表示，如果民進黨年底選得不理想，「他們會問說，台灣人民是不是改變主意了？這樣的話，這些國家會不會對台灣的信心打折扣呢？」

對此，蔣萬安29日表示，他可以來告訴蔡英文，如果11/26由正義、善良的一方獲勝，國際社會將會看見5件事。第一，為了操作輿論，把手伸進媒體、施壓NCC，還想把電視台移頻的民進黨輸了。第二，為了扼殺民眾的言論自由，企圖推動《數位中介服務法》，把司法當成惡鬥工具的民進黨輸了。

第三，為了追殺異己而豢養網軍側翼，抹紅慈濟還傷害無辜女性的民進黨輸了。第四，為了炒股不惜阻擋國際疫苗，害高端施打者無法順利入境美國、日本的民進黨輸了。最後，為了輔選使得行政中立蕩然無存，把資策會、衛福部當成選舉打手的民進黨輸了。

蔣萬安說，李遠哲揭密蔡英文親口向他說「2024年後不是我的事」，那請問高端跌停是總統的事嗎？為什麼要親自開記者會背書護盤？蔣萬安批評，蔡英文從來沒有想成為全民總統，因為撕裂台灣就是她的慣用手段，最應該擔心國際社會解讀的，是蔡總統已經完全喪失一位國家元首應有的高度跟擔當。

▼蔣萬安表示，11/26若民進黨選輸，國際會看到台灣民主制度再度彰顯。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安，點圖放大）

▲▼蔣萬安表示，11/26若民進黨選輸，國際會看到台灣民主制度再度彰顯。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

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