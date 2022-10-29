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大社果菜市場掃街　民眾盼柯讓高雄脫胎換骨

▲▼ 大社果菜市場掃街　民眾盼柯讓高雄脫胎換骨 。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

▲高雄市長候選人柯志恩至大社果菜市場向各位市民朋友請安問好，不少民眾疾呼「凍蒜」。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

高雄市長候選人柯志恩今（29）日同高雄市議員吳利成、市議員候選人張惟晴至大社果菜市場向各位市民朋友請安問好，不少民眾見到柯志恩到場紛紛比讚、合照、握手，疾呼「凍蒜」。更有店家致贈象徵「好彩頭」、「凍蒜」的菜頭、蒜苗，柯志恩誓言「與基層站在一起」，深獲市民朋友支持。

▲▼ 大社果菜市場掃街　民眾盼柯讓高雄脫胎換骨 。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

柯志恩指出，從過去支持者在遠處偷偷比讚，到最近看到越來越多的人願意前來握手、合影，顯示高雄的民眾正在慢慢地找回熱情。柯表示，希望這股熱情能夠匯流成促進改變、推動高雄的力量。

▲▼ 大社果菜市場掃街　民眾盼柯讓高雄脫胎換骨 。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

柯志恩也特別感謝資深議員許慧玉，今天許議員的團隊也陪同她一同掃街。柯志恩說，許慧玉在擔任五屆議員和高雄縣議會國民黨團執行長、副書記長期間，總是孜孜不倦的為高雄的發展建設來奮鬥，從來都是為民喉舌、理性問政，把高雄市民的福祉放在第一位。

▲▼ 大社果菜市場掃街　民眾盼柯讓高雄脫胎換骨 。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

柯志恩強調，高雄市能有這麼一位不可多得的好議員，真是高雄市民的福氣。許議員決定將手中的交棒，相信議會的新血們一定能夠接手，也懇請大家給國民黨的新人機會，一棒接一棒，繼續為鄉親帶來優質的服務。

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