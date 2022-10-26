23歲正妹老師腿酸查出汞中毒！醫一問「她超愛敷面膜」秒懂病因

▲23歲幼師直播間網購美白面膜，腿痛就醫被確診為汞中毒。（示意圖／pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江一名23歲的正妹幼稚園老師妙妙（化名）是網購達人，特別熱衷直播購物，吃的用的都喜歡買，從未懷疑過購買的東西是否正規。近日，她因為持續腿酸就醫，竟被診斷為汞中毒，問題很可能出在她購自直播間的「不知道什麼牌子」美白面膜。

據《澎湃新聞》報導，「中毒來源很有可能就是網購自直播間的不正規面膜」，浙江大學醫學院附屬第一醫院腎臟病中心的醫師判斷，有不良商家為凸顯面膜的美白效果違規添加汞，長時間或大量使用會造成腎損傷。

醫院透露，妙妙中秋節前就出現腿酸、腰酸症狀，在當地醫院檢查尿蛋白4+，轉至該院後擬「慢性腎炎症候群」收治入院進一步檢查。

奇怪的是，妙妙沒有腿腳腫脹等明顯腎病症候群的症狀，腎臟B超也沒發現異常，肌電圖、大腿磁共振檢查也正常。

之後，醫生發現妙妙臉比脖子皮膚白，問她原因。妙妙回答稱，自己近期頻繁使用美白面膜，是從一家影音平台的直播間買的，至於是什麼牌子的說不上來，也沒關注是不是正規產品。

基於經驗，醫生馬上安排尿汞檢查。結果顯示她尿汞遠高正於常值，說明妙妙是汞中毒導致的腎臟損傷。醫院立即對她進行驅汞處理，並做腎穿刺明確腎小管損傷，後續還在進行相關治療。

醫生解釋，「汞也就是水銀，它的化合物會破壞表皮的酵素活性，使黑色素不能形成，從而有美白作用，而很多不良商家為了短期內凸顯出美白效果，就會添加汞，面膜中的汞通過皮膚吸收後進入血液，而腎臟是汞的主要排泄和積累器官，若長時間或者短時間內攝入大量汞，就會破壞腎小球和腎小管，造成腎損傷。」

浙大一院腎臟病中心主任陳江華教授提醒，購買和使用護膚品、化妝品要注意，切勿隨便購買三無產品，除美白產品有添加汞的風險外，有的不良商家會在口紅中超標添加鉛等金屬成分來增加亮度和持久度，使用後可能造成慢性鉛中毒造成慢性腎炎，嚴重時可發展為慢性腎衰竭。