排班運將插隊起爭執「3人扁1個」　當街打成一團...路過騎士看傻

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓計程車司機昨（28）日晚間，在桃園火車站前與王姓計程車司機疑因排班插隊發生糾紛，雙方鬧得不可開交時，王男的父親與王姓友人見狀加入調解，但3人認為陳男態度囂張起衝突，將陳推倒在地痛毆一頓，引發路人圍觀，桃園警方據報出動快打部隊前往調處，但雙方堅持互告傷害、妨害自由，警方將雙方4人帶回偵訊，先依違反社維法裁處，互告刑事部分則移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園火車站昨（28）日晚間10時許，陳姓計程車司機與王姓司機疑似因插隊糾紛警爭執，後來竟大打出手，引起路人與騎士注視。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

桃園警分局指出，昨晚10時許，28歲的陳姓計程車司機在桃園區火車站前站大同路附近排班，但疑似排班插隊問題與26歲的王姓計程車司機起爭執，雙方爭吵時，正巧王男的父親與王姓友人經過，看見2人爭執上前協調。

▲桃園火車站昨（28）日晚間10時許，陳姓計程車司機與王姓司機疑似因插隊糾紛警爭執，圖為發生鬥毆之現場空警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

未料，陳男見對方3人氣勢仍舊高張，王姓3名男子認為陳男插隊還態度囂張於是發生扭打，陳男不敵被推倒在地上慘遭痛毆，4人在火車站上演鐵公雞，引起路人圍觀，桃園警分局武陵派出所據報後出動快打部隊到場調處，將雙方拉開。

由於雙方堅持互告傷害、妨害自由等刑事告訴，警方將4人帶回派出所偵訊並受理雙方提告，後續將移請桃園地檢署偵辦；另4人鬥毆已違反社維法的部分也將另案移請裁處。桃園警方呼籲，民眾若發生糾紛應循司法正常管道處理，不容許以暴力方式解決，違法者必嚴究法辦。

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