死不悔改！男5度酒駕...這次無照自撞電線桿　毀路旁2車還肇逃

記者戴上容／新北報導

新北市62歲陳姓男子，昨28日晚間8時許，從三重飲酒狂歡後，開車返回五股住處時，行經民義路時，自撞電線桿並波及停在路旁的2輛轎車，陳肇事後因擔心酒駕犯行曝光，棄車逃逸，跑到100公尺外抽菸躲藏。警方獲報到場，在民眾指認下將陳男逮捕，發現他酒測值達0.36毫克、第5度酒駕！警訊後依公共危險罪嫌送辦。

▲▼新北男5度酒駕，這次自撞電桿、毀路旁2車 。（下圖同／記者戴上容翻攝）

據了解，陳姓男子曾在2003年、2010年、2015年、2019年4度因酒駕遭逮，被依公共危險罪嫌送辦，目前駕照還遭吊銷，陳男昨天傍晚與友人在三重餐敘喝酒後，晚間8時許醉酒開車返回五股住處，行經五股區民義路時，撞上路旁電線桿，巨大的撞擊力還將停在路旁的2輛車，無辜遭撞車輛鈑金損失慘重。

陳男肇事後竟棄車逃逸，跑到100公尺外的民宅旁躲著抽菸，企圖想要脫離酒駕罪責；蘆洲警方獲報趕抵現場，經附近民眾指認後，在100公尺外找到肇事的陳男。警方對陳男進行酒測，發現他酒測值達0.36毫克嚴重超標，有4次酒駕前科，駕照還被吊銷，這次無照上路又酒駕。

警方訊後依公共危險罪嫌將陳男移送法辦，另陳男無照駕駛部分則依道路交通管理處罰條例，開罰6000元以上12000元以下罰款，並當場禁止駕駛。