　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

死不悔改！男5度酒駕...這次無照自撞電線桿　毀路旁2車還肇逃

記者戴上容／新北報導

新北市62歲陳姓男子，昨28日晚間8時許，從三重飲酒狂歡後，開車返回五股住處時，行經民義路時，自撞電線桿並波及停在路旁的2輛轎車，陳肇事後因擔心酒駕犯行曝光，棄車逃逸，跑到100公尺外抽菸躲藏。警方獲報到場，在民眾指認下將陳男逮捕，發現他酒測值達0.36毫克、第5度酒駕！警訊後依公共危險罪嫌送辦。

▲▼新北男5度酒駕，這次自撞電桿、毀路旁2車 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼新北男5度酒駕，這次自撞電桿、毀路旁2車 。（下圖同／記者戴上容翻攝）

據了解，陳姓男子曾在2003年、2010年、2015年、2019年4度因酒駕遭逮，被依公共危險罪嫌送辦，目前駕照還遭吊銷，陳男昨天傍晚與友人在三重餐敘喝酒後，晚間8時許醉酒開車返回五股住處，行經五股區民義路時，撞上路旁電線桿，巨大的撞擊力還將停在路旁的2輛車，無辜遭撞車輛鈑金損失慘重。

▲▼新北男5度酒駕，這次自撞電桿、毀路旁2車 。（圖／記者戴上容翻攝）

陳男肇事後竟棄車逃逸，跑到100公尺外的民宅旁躲著抽菸，企圖想要脫離酒駕罪責；蘆洲警方獲報趕抵現場，經附近民眾指認後，在100公尺外找到肇事的陳男。警方對陳男進行酒測，發現他酒測值達0.36毫克嚴重超標，有4次酒駕前科，駕照還被吊銷，這次無照上路又酒駕。

警方訊後依公共危險罪嫌將陳男移送法辦，另陳男無照駕駛部分則依道路交通管理處罰條例，開罰6000元以上12000元以下罰款，並當場禁止駕駛。

▲▼新北男5度酒駕，這次自撞電桿、毀路旁2車 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼新北男5度酒駕，這次自撞電桿、毀路旁2車 。（圖／記者戴上容翻攝）

►1800元入手！「SK-II晶緻活膚乳液」養出柔嫩美肌

ET快訊
菜市場驚現美豔人妻炒米粉！狂吸42萬粉
金針菇罕見耍辣！　「開高衩辣露細長美腿」放話：要搶紅毯前5名
歐盟示警！　打這2款新冠疫苗「可能月經大出血」
奈格颱風最新路徑曝！明晚起豪雨彈連轟3天
理科太太「胸前晃動」激辣！　一轉身粉絲笑了：好MAN
王力宏神隱1年「現蹤」來挺范瑋琪！　近況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男鳶嘴稍來步道「跌20m山谷」　頭受傷手骨折...救難人員護送下山

死不悔改！男5度酒駕...這次無照自撞電線桿　毀路旁2車還肇逃

想躺著賺大錢婦匯800萬投資！　銀行警員聯手阻詐...保她血汗錢

違停紅線引警盤查…2人持毒1人通緝　「戒不掉」就算洗腎也要吸毒

男硬要匯假女友3萬　警飆一句「她不配」暖男夢醒轉捐公益

國1遇塞車「駕駛轉頭瞄一眼」發現男屍倒臥邊坡水溝　身分待查

尾燈不亮警上前提醒關心　女車主一舉動遭識破...原來是通緝犯

看上小吃店闆娘…酒客關下鐵門硬上！　她嚇到無法開店索賠274萬

正妹警花照片遭盜用「投身股海」　本尊現身疾呼：不要被騙啦！

出獄才1年！檢查是否偷竊...淫狼拐少女性侵　「挖到妳舒服為止」

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

爸顧娃分心狂滑手機！　遭床母懲罰→後仰慘摔

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

劉子銓「顧妹到牽著手睡著」　趙小僑笑：你就知道你媽我有多累

闖紅燈遭特斯拉撞飛！　騎士插管後座女大生亡

上到一半...小橘貓站起來狂抖！　「用生命嗯嗯」網：這樣好出力

DJ圓圓無罩錄影1小時..突認「有發燒」　徐乃麟變臉：為什麼可以上節目！

男鳶嘴稍來步道「跌20m山谷」　頭受傷手骨折...救難人員護送下山

死不悔改！男5度酒駕...這次無照自撞電線桿　毀路旁2車還肇逃

想躺著賺大錢婦匯800萬投資！　銀行警員聯手阻詐...保她血汗錢

違停紅線引警盤查…2人持毒1人通緝　「戒不掉」就算洗腎也要吸毒

男硬要匯假女友3萬　警飆一句「她不配」暖男夢醒轉捐公益

國1遇塞車「駕駛轉頭瞄一眼」發現男屍倒臥邊坡水溝　身分待查

尾燈不亮警上前提醒關心　女車主一舉動遭識破...原來是通緝犯

看上小吃店闆娘…酒客關下鐵門硬上！　她嚇到無法開店索賠274萬

正妹警花照片遭盜用「投身股海」　本尊現身疾呼：不要被騙啦！

出獄才1年！檢查是否偷竊...淫狼拐少女性侵　「挖到妳舒服為止」

中信盃黑豹旗／0比22遭平鎮KO！屏榮教頭：有摸到球

和李李仁結婚17年　陶晶瑩生日收「浪漫大禮」！畫面甜炸：太帥了

大社果菜市場掃街　民眾盼柯讓高雄脫胎換骨

桃園蘆竹2社區「向南崁溪致敬」　300民眾扶老攜幼淨溪

季後賽象迷很多　廖任磊強調專注不失分

民進黨選不好影響國際看台灣　蔣萬安回嗆蔡英文可讓民主法治重見天日

台南南化驚傳住宅火警　燒燬平房內2部車

河邊有人在招手！她搭火車「看窗外風景」　機警反應救一命

中信盃黑豹旗／十週年「沒在怕的」熱血開打　屏榮迎戰平鎮

慈悲共渡，跨越「溪」望！　靈鷲山大悲行腳持咒祈福

醫師夫偷情護理師被抓包　妻醫院前舉布條提親納妾

社會熱門新聞

男為2千元開山刀砍老闆！畫面曝光

網美赴柬埔寨遭性侵！返台拍AV…再添黑歷史

營建小開疑「窒息性愛」掐死馬國女大生　成魔之路起底

即/高雄警官騎機車公出撞汽車命危

爸吸金2億入獄！兒仿效海撈2千萬名牌堆滿屋

人夫視訊看前女友洗澡！妻怒告

少女遭輪流性侵！他動手前喊：要弄乾淨　3男下場曝

快訊／新竹社區大火「14秒傳3爆炸」住戶倉皇逃跑

台中桶屍案　高大成曝1關鍵讓死者身分非常好認

台灣戶政系統遭駭！　20萬筆個資流出

畫面曝！警官騎車公出車禍頸椎斷裂

2女天母公園野餐　阿伯聞菸味暴走

人妻逮夫外遇閨密！摩鐵發票跟情書露餡　

桶屍案外案！男友人間蒸發...酒店妹裝無辜

更多熱門

相關新聞

張國煒飆飛首架A350「喊飛得很順」　新機隊拓展北美航線拚營收

張國煒飆飛首架A350「喊飛得很順」　新機隊拓展北美航線拚營收

星宇航空首架A350-900在法國交機，星宇航空董事長張國煒親自駕機返台，原預訂今（29）日下午15時30分抵台，不過在順風加持下，張國煒一路飆飛，提早下午14時03分落地，吸引航空迷搶拍，停機坪噴水禮迎接，張國煒一落地直呼「飛得很順」，強調該機隊將拓展北美市場，對營收有很大幫助。

直擊／同志大遊行12萬人雨中力挺！「國民女婿」羅一鈞也將現身

直擊／同志大遊行12萬人雨中力挺！「國民女婿」羅一鈞也將現身

正妹警花照片遭盜用！本尊疾呼別被騙

正妹警花照片遭盜用！本尊疾呼別被騙

操作不慎釀禍！男開車轉彎直接騎上安全島　

操作不慎釀禍！男開車轉彎直接騎上安全島　

競選總部成立！楊鎮浯批對手造謠抹黑

競選總部成立！楊鎮浯批對手造謠抹黑

關鍵字：

酒駕新北男影音

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲錄影出意外！

滴妹走鐘獎「炸出超巨車頭燈」

男為2千元開山刀砍老闆！畫面曝光

網美赴柬埔寨遭性侵！返台拍AV…再添黑歷史

月薪57K！女友媽「一聽職業」傻住

宋仲基、金泰梨「約會照瘋傳」二度爆熱戀　雙方公司強硬回4字

營建小開疑「窒息性愛」掐死馬國女大生　成魔之路起底

偷親妹子！「豬哥駕駛」竟猥瑣賊笑

宋仲基離婚三年爆熱戀金泰梨！

謝和弦獻女兒「巨型大麻菸」！網留言掀戰

25歲男自稱「台積電2倍薪挖角」！同業傻眼了

2樓住戶拿三角錐「車位我家的」　警察問1句話傻眼

快訊／曹格頻失控…「吳速玲首發聲」潰堤大哭！

奈格路徑西偏！颱風假機率曝　雨彈連轟4地

范瑋琪終於現身「哭了」　首受訪認做錯事

更多

最夯影音

更多
吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！
戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

爸顧娃分心狂滑手機！　遭床母懲罰→後仰慘摔

爸顧娃分心狂滑手機！　遭床母懲罰→後仰慘摔

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面