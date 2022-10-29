「餃子の王将」社長遭槍殺！9年懸案終偵破　嫌犯竟藏在監獄

▲大東隆行在家門口遭到槍殺。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本知名連鎖餐飲業者「餃子の王將」前社長大東隆行2013年在公司門口遭人槍殺身亡，警方近9年來投入24萬名警力、調查上千人，仍然未能偵破，成為懸案。不過該案近日出現重大轉機，警方28日以殺害大東隆行的嫌疑逮捕暴力集團「工藤會系」的56歲幹部田中幸雄，而他被逮當時正因其他案件在福岡服刑。

根據《日本放送協會》報導，時任「餃子の王將」社長的大東隆行2013年12月19日上午開車到京都總公司，怎知下車時在公司門口遭人射殺。當時他的胸口與腹部中了4槍，送醫搶救仍不幸身亡。此後警方雖然投入大量人力，但仍然未能破案。

警方表示，案發數日前，位於犯罪現場附近的監視器曾經拍到一名可疑人士，而近日經過專家比對鑑定後發現，該名可疑人物的走路方式與田中幸雄相似，可以說是同一個人。事發當時田中幸雄住在福岡，警方懷疑，他早在犯案前數日就已經提前到京都進行排練與犯罪探勘。

田中幸雄被警方逮捕時，正因其他事件在福岡縣的監獄服刑，警方28日將其逮捕後，花了11個小時，才將嫌犯用車運送到京都，並在29日上午4時左右抵達山科警察署。此外，山中被逮後則持續保持緘默，不願對該案做出任何回應。

事發後警方曾先後投入24萬名警力搜查，同時針對案發現場周遭的5900戶人家、2000名相關人員進行調查，但仍一無所獲，因此一度將人力縮小至54人，改為小組偵查。

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