避談遠雄涉案宣判　柯文哲：大巨蛋「能啟用最重要」

▲台北大巨蛋。（資料圖／記者邱顯燁攝）



記者杜冠霖／台北報導

遠雄集團董事長趙藤雄因涉及大巨蛋弊案、為爭取眷改標案行賄官員等多項犯行，28日被台北地院依《貪污治罪條例》判刑7年，對於大巨蛋案，台北市長柯文哲29日受訪時再批中央卡蛋，柯表示，大巨蛋要追究，但怎麼樣讓它啟用是最重要的，「我不會把大巨蛋當作是我的功績，對我來講是善後，你（中央）還要七拖八拖。」

柯文哲表示，大巨蛋是國家進步當中要去面對的問題，在複雜的政商關係中，大巨蛋大概是登峰之最，過去內湖12次都市計畫變更也是如此，大巨蛋要追究，但怎麼讓大巨蛋可以用才是最重要的，還是希望按部就班，該做還是要做。

對於大巨蛋卡關，柯文哲指出，大巨蛋防火避難審查在中央審一年半，那個他也無法解釋，其實大家心裡都有數，「我不會把大巨蛋當作是我的功績，對我來講是善後，你還要七拖八拖。」

柯文哲批評，也不是只有大巨蛋，大灣北段、社子島都是，「所以這就是我很不喜歡的政治價值，不要為了政黨利益犧牲人民利益。」

趙藤雄2017年因涉犯大巨蛋等弊案被羈押，除被起訴行賄等多項罪嫌求刑24年，更以10億元的天價交保，至今仍被限制出境出海，且須每周到派出所報到4天，台北地院歷經5年審理，28日判趙7年徒刑，可上訴。

同案共有31人被起訴，包括趙藤雄長子趙文嘉、次子趙信清，台北市財政局前局長李述德、營建署前主秘洪嘉宏、新北市議員周勝考，另有13人緩起訴。根據判決結果，李述德遭判9年，周勝考10年6個月（6個月得易科），洪嘉宏8年2月，趙文嘉、趙信清均無罪。