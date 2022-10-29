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怒批大巨蛋「畸形巨獸」邊停工邊長大　許淑華轟柯文哲：包庇遠雄

▲趙藤雄。（圖／ETtoday資料照）

▲趙藤雄判刑7年半。（圖／ETtoday資料照）

實習記者李密／台北報導

遠雄大巨蛋案昨（28日）下午經台北地院一審宣判，遠雄集團創辦人趙藤雄因違反貪汙治罪條例等罪判刑7年，台北市財政局前局長李述德遭判9年。對此，台北市議員許淑華29日痛批，大巨蛋對台北市民不只沒好處，還發生板南線隧道變形、危害周邊居民等問題，台北市長柯文哲上任高喊解決五大弊案，最後只剩五大案，她呼籲，大巨蛋弊案應繼續追查，避免官商相互包庇。

▲▼0409台北市議會,台北市議員許淑華。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員許淑華。（資料照／記者李毓康攝）

趙藤雄2017年因涉犯大巨蛋等弊案被羈押，被起訴行賄等多項罪嫌求刑24年，後以10億元的天價交保，至今仍被限制出境出海。昨台北地院宣判趙7年徒刑，可上訴。

回顧「台北文化體育園區（大巨蛋）開發計畫」於2004年由遠雄得標，2006年時任台北市長馬英九與趙藤雄簽下BOT合約，預計興建多功能室內體育館並提供棒球用地，還可舉辦演唱會、國際展覽等等，至今已歷時16年。

對於大巨蛋完工之日遙遙無期，許淑華痛批，遠雄大巨蛋是遠雄跟北市府官商勾結的「畸形巨獸」，台北市民不只沒好處，還發生板南線隧道變形、裂縫擴大，屋頂光害閃瞎學童與周邊居民等危害。柯文哲上任高喊五大弊案最後只剩五大案，對遠雄、趙藤雄高高舉起，輕輕放下。

許淑華認為，大巨蛋弊案應該再查下去，為何大巨蛋能邊停工邊長大，快蓋好再由黃珊珊出面宣佈對台北市民沒多少好處的交換條件？她質疑到底是誰在放水、損及市民權益？中央政府嚴格把關防災審查，台北市府還幫遠雄出面「圍事」。

至於柯文哲上任時高喊的五大弊案變成五大案，許淑華怒轟柯文哲毫不遮掩地向財團靠攏，請司法人員繼續追查遠雄跟北市府「勾勾纏」的官商利益結構，不管是馬英九、郝龍斌，還是柯文哲，誰包庇遠雄就該查，就是犯罪。

▼許淑華轟柯文哲包庇遠雄。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

 ▲▼許淑華轟柯文哲包庇遠雄。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

▼議員怒批官商勾結讓大巨蛋「邊停工、邊長大」。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼遠雄大巨蛋空拍照。（圖／記者湯興漢攝）

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