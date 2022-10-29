快搶便宜機票！長榮0元機票、星宇打9折送WiFi、華航飛日免萬元

▲國籍航空公司線上旅展開跑。（圖／桃機提供）

記者李宜秦／台北報導

台北國際旅展將於下周登場，各家航空公司也啟動線上旅展，星宇航空全航線機票9折，另開放全艙等無限量使用機上Wi-Fi服務。中華航空針對日本航線推出優惠，如台北-沖繩只要7,566元起，台北-東京10,947元。長榮航空則推出「0元機票」特價優惠，包括澳門、宿霧、馬尼拉等地。

星宇航空2022線上旅展於10月28日00:00至11月27日23:59開跑，提供官網全航線機票9折，凡購買11月1日至2023年3月31日間，於適用日期自台灣出發之行程，即可享有此優惠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了歡慶全民啟動「飛航模式」，自11月1日至12月31日，星宇航空特別開放全艙等無限量使用機上Wi-Fi服務。

▲航空公司紛紛推出優惠，搶攻解封後的旅遊商機。（圖／桃機提供）

華航線上旅展活動期間自10月25日上午09:00起至11月28日23:59止，各條航線優惠價格包括台北-福岡9,790元起(未稅)、台北-東京10,947元起(未稅)、台北-帛琉獨家航線9,000元起(未稅)；長程航線台北-布里斯本20,470元起(未稅)、台北-溫哥華22,250元起(未稅)、台北-維也納25,365元起(未稅)。

華航三大全新航點同步開航，包括台北-宿霧4,800元起 (未稅)，台北-峴港 6,500元起，台北-清邁7,000元起。

長榮航空則於10月24日起至11月27日24:00止，推出「2022長榮航空線上旅展」，旅展祭出各式優惠，國人最喜愛的桃園-成田最低未稅價只要11,096元起，適合悠閒度假的台北-宿霧航線未稅最低價只要5,924元起，台北-維也納直飛航線未稅價23,905元起，台北-布里斯本航線未稅價也只要20,748元起。

部落客虎咪走天涯在臉書粉專表示，「長榮航空旅展特價0元機票，已無法再更低價，包括像是澳門、宿霧或馬尼拉，大家會看到票價還是1千多，那是因為不管機票票價是多少，本來就會有燃油附加稅及機場稅要付，所以現在這些點你看到的1945元的票價已經史低」。