睽違25年再拓點歐洲！長榮「開航台北－米蘭」　搭機爽吃米其林

▲長榮航空今日起正式開航米蘭航線。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

睽違25年後再度拓點歐洲！長榮航空今日首航台北-米蘭航線，未來每週飛航2班，以波音777-300ER或波音787機型執行任務，為讓旅客感受米蘭航線的時尚特色，也與米其林主廚李皞(Paul Lee)合作，為全艙等設計義式美饌。

長榮航空董事長林寶水表示，台北-米蘭航線為長榮在解封後開闢的第一條新航線，象徵著航空市場已邁入復甦的階段，這條黃金直飛航線開通後，台義雙方的交流將更加熱絡，未來台灣旅客前往歐洲也會更便利。

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▲▼搭機旅客可在機上享用米其林美食。（圖／長榮）

長榮航空為了讓旅客充分感受米蘭新航線的時尚特色，特別與擅長創新手法呈現新西方料理的米其林主廚—李皞(Paul Lee)合作，首次為台北–米蘭航線全艙等設計義式美饌，同時也引進義大利的餐具、酒品。

米蘭是義大利的第二大城，以時尚精品、建築景觀、藝文底蘊聞名於世，每年舉辦兩次的米蘭時裝週是全球最有影響力的時裝活動之一，吸引許多時尚名流前往朝聖，其古典建築、美術館隨處可見，還可親眼目睹達文西「最後的晚餐」名作，素有《米蘭大客廳》美稱的「艾曼紐二世迴廊」更是選購高級精品不容錯過的必遊景點。

長榮航空表示，今年10月25日開航義大利米蘭後，更將飛航網絡擴展至南歐，加上11月3日開航的德國慕尼黑，將成為台灣飛航歐洲最多航點的航空公司。

▲長榮航空表示，將成為台灣飛航歐洲最多航點的航空公司。（圖／長榮）